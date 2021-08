Se billedserie Hvilken forbindense cykelakrobatikken egentlig havde med historien, blev aldrig klart, men imponerende var alt det, Jesssica Arpin kunne på en cykel. Foto: Claus Vilhelmsen

Gift på en time

Vordingborg - 27. august 2021 kl. 19:23 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Kalabazi er historien om en ung excentrisk kvinde i en prikket kjole, der har en time tilovers inden hun skal rejse videre. Hun beslutter sig til at bruge den på at blive gift. Det var udgangspunktet for et one woman show opført af den brasiliansk fødte Jessica Arpin på Slotstorvet fredag eftermiddag.

Blandt tilskuerne finder hun brudepiger og sågar en præst, men finder så ud af, at hun mangler en kvalificeret bejler. Hun vil nemlig ikke svejses sammen med hvem som helst!

Nu arrangerer hun så en konkurrence blandt publikum for at finde den perfekte ægtefælle. To tilskuere bliver hevet op fra mængden, som gør deres bedste for at få hendes drøm til at gå i opfyldelse.

Hun lægger to sko på torvet og venter i bedste Askepotstil på, at ikke bare en, men to »prinser« tager skoene og sætter på hendes fødder. Herefter skal de deltage i de mest lunefulde konkurrencer for at vinde hendes gunst. Herunder armbøjninger, for »I need you for at long time«, som hun formulerede det.

Det endte med, at den yngste fangede en blomst, imellem hun cyklede rundt på sin gule cykel, mens hun udførte de mest halsbrækkende manøvrer. Han vandt så, og den anden måtte nøjes med at være hendes vidne. Vinderen viste sig at være en tjekkisk student, som studerer i Danmark.

Han fik sig en på opleveren, men det gjorde publikum sandelig også.