Gert vil have sat en stopper for vild kørsel gennem byen

01. juni 2021
Af Lars Christensen

Det kniber gevaldigt for mange med at løfte foden fra speederen, når de kører gennem Nyråd, og det hjælper heller ikke på trafiksikkerheden, at flere af vejene slet ikke er bygget til den mængde trafik, som de har fået med årene.

Nu slår Gert Larsen i bordet. Han bor selv i Nyråd og er far til en datter på snart 9 år, så han ser hver eneste dag eksempler på bilister, der langt fra overholder fartgrænsen til fare for de bløde trafikanter.

Nu stiller han op for Venstre til det kommende kommunalvalg, og trafiksikkerheden i Nyråd bliver en af hans mærkesager.

Gert Larsen er især bekymret over, at det ikke kun er på Nyråd Hovedgade, at der er for voldsom trafik. Også på de langt mindre veje Nyråd Skovstræde og Hulemosevej er der alt for meget og alt for voldsom trafik.

Blandt andet er der mange bilister, der overser, at den anbefalede hastighedsgrænse på det meste af Nyråd Skovstræde er 30 km/t.

- Der bliver kørt meget hurtigere end det, selvom man tydeligt kan se på vejen, at den slet ikke er indrettet til så høj fart, forklarer han, mens han viser rundt på den lille vej.

Der er tale om en smal vej med huse helt ud til vejen på den ene side og den populære Nymark Skov på den anden side.

- Trafikflowet er langt fra det som har været hensigten. Hverken Nyråd Skovstræde eller Hulemosevej er lavet til gennemkørsel, men der er mange, der benytter dem til det, forklarer han.

Blandt andet bruger en del bilister Nyråd Skovstræde som en genvej, når de skal ud på genbrugspladsen i Ørslev.

- Og de små vejbump, der er i dag, er slet ikke nok til at sænke hastigheden. Der er brug for nogen chikaner, foreslår han.

På Nyråd Hovedgade og Kalvehavevej efterlyser Gert Larsen bedre forhold for de bløde trafikanter. Blandt andet mener han, at der bør anlægges fodgængerovergange minimum to steder.

Det ene er i området omkring Dagli'Brugsen og bageren, hvor der ofte opstår farlige situationer med krydsende fodgængere til og fra butikkerne samt biler parkeret ude i siden af vejen, så udsynet forringes.

Det andet sted er tæt ved byens skole i krydset ved Bakkebøllevej og Kalvehavevej. Her skal skolebørnene i dag krydse vejen for at komme hen til busstopstedet, men der er ingen fodgængerovergang til dem, og Gert Larsen oplever tit, at bilisterne ikke tager hensyn til skoleeleverne.

- Det er de lange lige stræk, der er farlige. Jeg oplever det selv, når jeg kører til mit arbejde i Ballerup. Man skal tvinge sig selv til at køre 50 km/t. Der skal være noget, der motiverer en til at sænke farten, lyder det fra Gert Larsen.

Nu håber han på, at kommunen vil sætte gang i en undersøgelse af såvel hastighed som trafikmønstre i Nyråd, så man kan få klarlagt, hvad der skal til for at få gjort trafikken mere sikker.