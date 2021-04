Gert står klar - I dag åbner bygningspuljen

Se billedserie Uanset om Gert Larsen får tilskud fra Bygningspuljen til sin grønne boligrenovering, skal loftet isoleres. Foto: Cathrine Hasager

Vordingborg - 07. april 2021 kl. 09:26 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Onsdag 7. april åbnes der op for ansøgninger til bygningspuljen, som giver mulighed for økonomisk tilskud til grønne boligrenoveringer. Gert Larsen er en af dem, der sidder klar ved computeren.

Han har købt et hus i Vordingborg sidste sommer. Men før energimærkningen er i orden, har han skullet renovere. Derfor har han blandt andet fået mere ventilation i huset og udskiftet samtlige vinduer, så de holder bedre på varmen. Og nu er det blevet tid til at renovere loftet, som skal have mere isolering.

Renoveringen af loftet vil ende ud i at koste 56.000 kroner, men da Gert Larsen søger tilskud gennem bygningspuljen, der åbner op for ansøgninger i dag 7. april klokken 10, håber han på at skulle punge ud med lidt færre penge selv.

- Tilskud til nye vinduer kunne vi ikke vente på længere. Det havde ellers også været oplagt at søge tilskud til, siger han og tilføjer, at det tidsmæssigt passede med at søge tilskud til isoleringen af loftet nu.

For at kunne få tilskud kræver det nemlig, at man endnu ikke er gået i gang med den renovering, der søges tilskud til.

Gert Larsen har været inde og regne på, hvad han kan forvente at få i tilskud, hvis ansøgningen går igennem.

- Det er jo småpenge i forhold til, hvad den samlede renovering har kostet os, men det er jo penge at spare, så hvorfor ikke søge, siger han og tilføjer, at han kan få 8400 kroner i tilskud fra bygningspuljen.

Tilbage i 2020 blev der afsat 245 millioner kroner til bygningspuljen. Pengene blev udmøntet i 5420 tilsagn, også her efter først-til-mølle-princippet.

Energistyrelsen modtog flere end 18.000 ansøgninger til puljen sidste år. Derfor er der afsat mindst 675 millioner kroner i puljen for hele 2021, som afsættes på baggrund af tre ansøgningsrunder.

- Vi har ikke ansøgt før, da det først er i år, at vi er gået i gang med renoveringen, siger Gert Larsen.

Uanset om han får tilskud eller ej, vil han renovere loftet. Men da han sender sin ansøgning af sted 7. april til årets første ansøgningsrunde, er han forhåbningsfuld.

- Det er jo 8400 kroner, som vi kan bruge til alt mulig andet, siger han og tilføjer, at han regner med at få svar inde for en måned, efter ansøgningen er sendt af sted. Der er afsat 250 millioner kroner til første ansøgningsrunde i 2021.