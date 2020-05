Geocenter tror på snarlig genåbning

- Jeg tror, at vi får lov til at åbne. Ifølge en undersøgelse er der lav risiko for smitte på museer, siger Nils Natorp, der samtidig skæver nervøst mod kalenderen.

- Vores hovedsæson begynder 8. juli. Det er her, at 75 procent af vores indtægter ligger frem til sæsonafslutningen, lyder det fra Nils Natorp, inden han fastslår:

Det skyldes, at Folketingets partier er blevet enige om, at at spænde et økonomisk sikkerhedsnet under Danmarks 16 videnspædagogiske aktivitetscentre. I første omgang var der nemlig ikke udsigt til en hjælpepakke.