Geocenter springer op på liste: Det kommer vi ikke til at se igen

Vordingborg - 09. juli 2021

Umiddelbart ser det imponerende ud for Geocenter Møns Klint, når man kigger på VisitDenmarks liste over de mest besøgte attraktioner i 2020 sammenlignet med 2019. For mens langt de fleste af de 50 største attraktioner herhjemme oplevede tilbagegang i corona-året 2020, så var Geocenter Møns Klint en af de kun ni attraktioner på listen, der oplevede fremgang.

Og endda i et ret markant omfang. Listen viser således, at Geocentrets besøgstal steg med godt 21 procent, og at centret blev det meste besøgte indenfor kategorien »Oplevelsescentre«, hvor man ellers også finder en sværvægter som Eksperimentarium, som i 2020 måtte nøjes med andenpladsen.

Samlet set førte årets resultat til, at Geocenter Møns Klint med 314.500 gæster i 2020 nu ligger nummer 17 på listen over landets mest besøgte attraktioner mod en 36. plads i 2019.

Ikke desto mindre er Geocentrets direktør, Nils Natorp, temmelig uimponeret. Dels fordi han for det første godt vidste i forvejen, at 2020 var en højdespringer for Geocentret, og dels fordi han ingen forventning har om, at centret når de højder igen.

- Det, der skete i 2020, var, at vi havde »den perfekte storm«. Danskerne kunne ikke rejse ud, man kunne ikke rejse ind i København, og folk sad indespærrede i deres lejligheder. Så ville de ud i naturen - og hvilken natur finder man tæt på København? Man finder Møn, opsummerer Nils Natorp.

Også i år var forventningen, at turisterne ville ramme Møn i stort antal, både fra resten af landet og fra især Tyskland, når restriktionerne blev lempet nok, men indtil videre kan Nils Natorp konstatere, at sæsonen tegner sig som en »helt almindelig, gennemsnitlig sæson«.

Folk har fået mere respekt for det

- I år ligger vi faktisk en lille smule bagud lige nu i forhold til 2019, og det gør vores kolleger også. Danskerne er blevet mere forsigtige. Sidste år skulle man bare ud at opleve noget, man troede coronaen kun var det ene år, og så skulle vi aldrig opleve det igen. Nu har vi så fået en deltavariant, og folk har bare generelt fået mere respekt for det, siger Nils Natorp.

Han ærgrer sig dog ikke over, at 2020 sandsynligvis »bare« var en enlig svane, for han påpeger også, at Geocentret generelt i de senere år sammen med resten af Møn har nydt godt af øens stadig mere kendte profil med brands som Dark Sky og Biosfære Møn.

- Det har givet masser af omtale, som også var med til at give os så mange besøg sidste år, siger Nils Natorp.

- Jeg kan ikke rigtig bruge den liste til andet end at få bekræftet, at vi havde et rigtigt godt år - men til næste år kan du så ringe og spørge mig, hvorfor vi er faldet så meget, og det har jeg sådan set svaret på nu. Jeg tror ikke på, at det bliver noget vi oplever igen, men vi er da rigtig glade for det, og det har polstret os til dårligere tider, siger han.

Også Liselund Slotspark oplevede fremgang i 2020, og gik med i alt 67.530 gæster frem med 26 procent. Liselund Slotspark indtager dermed plads nummer 75 på attraktionslistens top 300.

Til gengæld gik det ikke så godt for Møns Museum, der med knap 6.000 gæster gik 57 procent tilbage og ligger på plads nummer 273.

Sjællandske har forsøgt at indhente en kommentar til museets fald fra Museum Sydøstdanmark, men det er ikke lykkedes.