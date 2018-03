Se billedserie En influenzaramt direktør Nils Natorp i den ny café op til åbningen. I baggrunden et udsnit af den 15 meter lange frise, som er malet specielt til Geocenteret. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Geocenter Møns Klint åbner med nye film og udstillinger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Geocenter Møns Klint åbner med nye film og udstillinger

Vordingborg - 23. marts 2018 kl. 15:04 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

GeoCenter Møns Klint gentager de sidste års succes og giver gratis sæsonkort, kaffe og rundstykker til alle fremmødte lørdag morgen mellem kl. 10 og 12. Som noget nyt giver sæsonkort udstedt på åbningsdagen 10% i rabat i butikken og i Geocenterets nye café, skriver Sjællandske.

Der er flere nye udstillinger og 3D-film i år, men begejstringen kommer for alvor til udtryk hos direktør Nils Natorp, når talen falder på den nye café.

- Det bliver med bedre mad og hurtigere betjening. Tidligere skulle man bestille maden og måske vente op til 45 minutter med at få den, og det nytter ikke noget, hvis en børnefamilie lige er kommet op fra klinten. I fremtiden vil maden være til stede i caféen, så man kan se den, og den kan varmes ved bestillingen, så man får den næsten med det samme, lover Nils Natorp.

Den nye café er blevet indrettet med grønne planter og pæne borde, og langs med væggen er banket en frise op.

- Det er Carl Christian Tofte, der har malet en 15 meter lang frise til Geocenteret.

- Så kan man spørge: Hvad har traner med Geocenteret at gøre. men det handler om, at traner på træk bruger Møns Klint som fyrtårn. Nogle gange kan man se 4-500 traner på træk ved Møns Klint, siger direktørren, som gør opmærksom på, at det første tranepar ynglede på Østmøn i 2017.

»Det Skjulte Universe« (Hidden Univers) hedder en ny 3D-film, som tager publikum på rumrejse for at komme helt tæt på stjernernes fødested og videre ud i uendeligheden. Men også de to andre film »Seamonsters« og »Walking with Dinosaurs« er tre enestående fortællinger, der tager seeren med på tids- og rumrejser.

- Den nyeste teknologi og fantastiske animationer får dig til at føle, at du er »lige der« - lige der blandt dinosaurer, stjerner og planeter. Du bliver klogere, du bliver underholdt og du bliver garanteret også forskrækket, siger Nils Natorp.

»Når videnskab møder lidenskab« er temaet for særudstillingen »Rock Fossil on Tour«.

Når en palæontolog finder og udgraver rester af et ikke tidligere fundet dyr, har han/hun retten til at give dyret sit videnskabelige navn. Nogen opkalder dyret efter en kollega, nogen efter fundstedet og nogle opkalder det efter deres yndlings rockmusiker.

- Hvilket dyr er opkaldt efter Mick Jagger? og hvilket efter David Bowie? Kom selv og find ud af det, driller Nils Natorp.

Udstillingen kan ses frem til 1. juni.

En anden udstilling handler om dinosaurer.

- Mange steder udstilles flotte modeller - det er kun de færreste steder man kan se den ægte vare. På GeoCenteret kan vi præsentere det første komplette 100% ægte danske dinosaurskelet. Et 210 mio år gammelt komplet skelet af en Plateosaur udgravet på Jameson Land i Østgrønland. Vi har selv været på ekspedition til Østgrønland - både i 2012 og 2016 stod vi i spidsen for de dansk ledede ekspeditioner, fortæller Nils Natorp og opforderer til at komme og se skelettet.

Det skriver Sjællandske