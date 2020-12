Julegudstjenesterne ser ud til at blive gennemført som allerede planlagt på Bogø og Møn - som her i Stege Kirke.

Gennemfører som planlagt

Af Lene C. Egeberg Mandag aftens nye retningslinjer om gennemførelsen af årets julegudstjenester får efter alt at dømme ikke den store indflydelse på kirkerne på Møn og Bogø.

Alle kirker, som Sjællandske har været i kontakt med, gennemfører som planlagt med julegudstjenester efter bestilling, og under hensyntagen til, at den kirkelige handling nu højst må vare 50 minutter.

Stege Kirke har på sin hjemmeside annonceret, at man gennemfører gudstjenesterne som planlagt både juleaftensdag og i juledagene, da de »i forvejen lever op til gældende restriktioner og de seneste anbefalinger«, mens Bogø Kirkes menighedsrådsformand, Anne Trine Thielemann meddeler, at man også her gennemfører som planlagt med gudstjenester på 35 minutter efterfulgt af god tid til at lufte ud inden næste gudstjeneste.