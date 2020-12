Nanna Frandsen, formand for Venneforeningen Præstø Multicenter, kan ikke genkende sidste uges hårde kritik af plejecentret, men hun erkender, at der mangler personale. Foto: Mille Holst

Genkender ikke kritik af multicentret

Vordingborg - 12. december 2020

I Venneforeningen Præstø Multicenter kan man ikke genkende den seneste uges hårde kritik af stedet. Formanden fortæller i stedet om et professionelt personale med humoristisk sans, men hun erkender samtidig, at der mangler hænder. Nanna Frandsen, der er formand for Venneforeningen Præstø Multicenter, har læst sidste uges hårde kritik af forholdene på byens plejecenter og hun kan slet ikke genkende problemerne.

- Jeg møder nogle dejlige, ældre mennesker, der færdes i trygge omgivelser, omgivet af et professionelt personale, der udviser medmenneskelighed og omsorg og som er i stand til at kommunikere med beboerne på en munter måde, hvis der bliver lagt op til det, og der er behov for det, siger hun til Sydsjællands Tidende.

Nanna Frandsen erkender, at der er stor forskel på at være frivillig og at være pårørende, eftersom hun som frivillig ingen følelser har i klemme. Siden coronaen brød ud i marts måned har hun og de øvrige i venneforeningen desuden ikke måttet komme indendøre på plejecentret, hvorfor hun kun kan udtale sig om forholdene før corona.

- Som frivillig bliver jeg mødt med venlighed og imødekommenhed og kan ikke undgå at få en fornemmelse af, hvordan tonen er på stedet, siger hun og mener at denne er helt anderledes positiv end den, avisen i sidste uge fortalte om. Men Nanna Frandsen erkender, at der er problemer med at rekruttere nok personale - lige som man har det i resten af landet, og det giver naturligvis nogle problemer i hverdagen.

- Personalet har travlt, og hvis der for eksempel ikke bliver ventet på, at en beboer bliver færdig med sit toiletbesøg, skyldes det uden tvivl, at der samtidig er udfordringer hos en eller flere andre beboere, som også skal klares, lyder det fra formanden, der mener, man må acceptere, at hjælpen ikke altid kan komme med det samme.

- Det (plejecentret, red.) er jo et sted, hvor der kan opstå situationer, hvor hjælpen ikke kan komme med det samme, fordi der kan blive brug for hjælp alle steder på én gang, siger hun og håber, at flere unge vil få lyst til at arbejde netop med de ældre.

- Lad os stå sammen om at gøre vores bedste for alle de ældre, der har brug for hjælp, støtte og positive omgivelser og så håbe på, der er flere unge, der fremover får øje på mulighederne for et meningsfuldt arbejdsområde netop her, hvor behovet for flere dejlige, unge mennesker med hjertet på rette sted, er så stort.

Forventninger og behov Nanna Frandsen giver udtryk for, at det er vigtigt både for den ældre, de pårørende og personalet, at man får afstemt forventningerne til et plejecenter.

- Behov og forventninger til et plejecenter er vidt forskellige, og som direktør for blandt andet ældreområdet i Vordingborg kommune, Jan Christensen, udtaler (i sidste uges avis, red.), er der alternative boligformer, hvis man ikke er havnet det sted, der passer ens forventninger. Det er vigtigt at tage dette med i sine overvejelser, så man giver de ældre det tilbud, der passer bedst til både dem og de pårørende, siger Nanna Frandsen og foreslår, at man i stedet for at bo på et plejecenter bor hos eksempelvis sine pårørende eller i egen lejlighed med daglige besøg af hjemmeplejen.

Maden ser indbydende ud Formanden for Venneforeningen Præstø Multicenter har ikke selv smagt den mad, der serveres på stedet.

- Men det dufter dejligt, siger hun til Sydsjællands Tidende.

- Jeg har ikke erfaring med vakuumpakket mad, men duften er ganske naturlig og lækker, når den varmes op, og beboerne sætter sig til et veldækket bord, oftest med fine servietter og får maden serveret på professionel vis i skåle og på fade, fortæller Nanna Frandsen.

Den serveringsform ligger dog forud for coronaen, for med pandemiens indtog blev maden portionsanrettet.

Også frokosten synes Nanna Frandsen har været i orden, når hun har været på plejecentret:

- Midt på dagen serveres frisksmurt, fint pyntet smørrebrød. Alt ser indbydende ud, siger hun.

Ekstra støtte til stedet Nanna Frandsen kom før coronapandemien to til tre gange om ugen på Præstø Multicenter, hvor hun både hjalp de ældre med over i aktivitetscentret eller også bare talte med dem.

- Jeg kender dem allesammen, dem der bor der. Det betyder meget, siger hun og tager også altid på besøg, når der kommer en ny beboer til stedet.

Hver fredag leverer venneforeningen desuden blomster til plejecentrets opholdsstuer, men her under corona er det personalet, der må stille dem frem. Ved fødselsdage kommer venneforeningen ligeledes og synger for fødselaren og giver blomster og frugt. Selv under pandemien har de kunnet synge for fødselaren - det er blot foregået udendørs, fortæller Nanna Frandsen, der også har leveret julens og nytårets vin og lækkerier til plejecentret, så højtiden bliver mærkbar anderledes end hverdagen for beboerne.

- Og så har venneforeningen doneret 20.000 kroner til demensafdelingens gårdhave, fortæller Nanna Frandsen, der har fået at vide af personalet, at der er blevet plantet blomster og indkøbt havemøbler til gårdhaven.

- Men jeg har ikke selv set det, for det må jeg jo ikke lige nu, slutter formanden.