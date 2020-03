Private borgere får igen mulighed for at komme af med affald. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Genbrugspladser åbner igen

30. marts 2020

AffaldPlus genåbner i morgen, tirsdag 31. marts, nu sine genbrugspladser for alle - dog med et midlertidigt bookingsystem for at begrænse antallet af kunder på pladserne.

For at leve op til sundhedsmyndighedernes krav om at sikre afstand mellem kunder og medarbejdere bliver det dog nødvendigt i en periode at bestille tid, før man kan komme ind på genbrugspladsen.

Bookingsystemet indføres efter anbefaling fra Kommunernes Landsforening, som har opfordret til, at kommuner og affaldsselskaber lokalt indfører de tiltag, der skal til for at sikre, at en genåbning kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt. Og i AffaldPlus har vi vurderet, at en online-booking for at begrænse tilstrømningen af kunder vil være det mest hensigtsmæssige i den nuværende situation.

Sådan gør du Klik ind på www.affaldplus.dk/book. Det er muligt at booke sit besøg fra kl. 15.00 mandag d. 30 marts 2020.

Gennemfør din booking – du skal bruge registreringsnummeret på den bil, der skal aflevere affald, samt dit mobilnummer 3. Medbring den sms, du får tilsendt. Den er din ”billet” til genbrugspladsen. Vis den til en medarbejder gennem din lukkede bilrude

Alle skal booke Både private og virksomheder skal booke tid til besøg på genbrugspladsen. Det er dog muligt for virksomheder at benytte genbrugspladserne i de to første åbningstimer på hverdage uden at booke tid. I de resterede åbningstimer skal ALLE booke tid. Husk at holde afstand AffaldPlus opfordrer til, at alle følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde en afstand på minimum to meter til andre kunder og til medarbejderne. AffaldPlus anbefaler desuden, at alle har stort fokus på hygiejnen: Brug så vidt muligt handsker, når du afleverer affald, og husk at vaske/spritte hænder, når du har forladt genbrugspladsen. I Vordingborg Kommune er der en genbrugsplads i Vordingborg, Præstø og Stege.