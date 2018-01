Tøj, dukketøj, sko, smykker, tæpper, malerier, service og nips. Man kan få det hele, fortæller Hanne Wehle og Susanne Engell Rasmussen fra Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik, der fejrer 35 års jubilæum i Vordingborg. Foto: Nina Lise

Send til din ven. X Artiklen: Genbrugsfødselar har fundet sin rette plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genbrugsfødselar har fundet sin rette plads

Vordingborg - 23. januar 2018 kl. 09:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Vordingborg fylder 35 år. Det sker onsdag 24. januar, hvor dagen fejres med ekstra lave priser i butikken, skriver Sjællandske tirsdag.

- Butikken startede i 1983 i Algade 38. I foråret 1989 flyttede man til Algade 18, og 12. januar 2016 flyttede man til den nuværende adresse i Algade 41D. Overskuddet har ligget stabilt på 200.000 kroner i mange år. Det var også, hvad der blev sendt videre til hovedorganisationen i 2017, fortæller regnskabsfører og altmuligmand Bent Klemmensen, mens to af butikkens 25 frivillige, Hanne Wehle og Susanne Engell Rasmussen, mærker fremgang:

- Butikken i nummer 18, hvor der er bykontor nu, var meget klemt. Den var ikke rar at komme i. Her er vi blevet mere synlige, og folk roser os for, at det ligner en rigtig butik. Her lugter ikke af genbrug, siger de.

Hanne Wehle har været med i snart 14 år, mens Susanne Engell Rasmussen tiltrådte som frivillig ved flytningen i 2016. De nyder sammenholdet og variationen - for eksempel som når en dame kommer ind og spørger, om de vil have 75 pindsvinetæpper.

- Der er aldrig to dage, der er ens, og så er det spændende hele tiden at følge med i, hvor meget vi har solgt. Vi gør en forskel, forklarer de to og tilføjer, at det, når man får pension, er rart at kunne bidrage til samfundet. Man laver det, man kan, og ingen stiller spørgsmål.

- En kommer og damper, en pynter bordene, og andre har ansvaret for hver sit vindue. Hanne sørger for ginerne, og jeg har børnetøjet. Man gør lidt ekstra, når man har et ansvarsområde, fortæller Susanne Engell Rasmussen, der aldrig fik en tøjforretning men udlever drømmen i genbrugen.

De sidder begge med i butiksudvalget, hvor alt fra bemanding og prismærkning til årets højtider planlægges. Når gymnasierne holder galla, skal der kjoler i vinduet. Det giver flow i butikken.

- Folk kommer direkte til os med deres poser og sække. Vi får ikke tøj fra containere, men mangler vi noget, kan vi ringe til de andre butikker. De har som regel lidt ekstra, forklarer Hanne Wehle og Susanne Engell Rasmussen og tilføjer, at meget tøj skal vaskes.

Er det hullet eller for beskidt, bliver det dog solgt videre til optrevling i udlandet.

- Intet går til spilde. Det er rart at kunne hjælpe andre - både dem, der får hjælp ude i verden, og dem, der kan købe tøjet billigt herhjemme.

nili