Louice Jepsen (tv), Runa Valhøj og Bo Asbæk glæder sig til atter at stå med saksen i hånden, men det er ikke uproblematisk, når der samtidig skal tages højde for sikkerheden. Foto: Peer Rasmussen

Genåbning vækker glæde og bekymring hos lokal frisør

Sådan lyder det fra frisør Runa Valhøj fra Asbæk & Valhøj i Præstø, da det fredag morgen kom frem, at frisører er på listen over erhverv, der må genåbne mandag 20. april.

- Vi er blevet stormet på mails og messenger fra kunder der siger, at de bare vil have den første tid, siger Runa Valhøj.

Genåbningen af frisørbranchen vækker dog også bekymring for at blive smittet med coronavirus. Såvel kunder som frisører kommer uundgåeligt meget tæt på hinanden.

Hun har derfor taget kontakt til sin fagforening for at få svar på en lang række praktiske spørgsmål om sikkerheden, så det under coronakrisen er forsvarligt at genåbne salonen.