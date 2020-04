Genåbning kræver teltplads

Genåbningen af skoler og daginstitutionerne har dog vist sig at give lidt smør på brødet for den lokale teltudlejer, der dog har et fuldtidsjob som pedel.

Skoler og børnehaver skal bruge ekstra plads for at formindske risikoen for coronasmitte. De har derfor henvendt sig til Torben Høgh Johansen for at låne hans telte. Det gælder blandt andet en skole og et par børnehaver i Vordingborg.