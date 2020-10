Se billedserie Efter at Byagers Brolægning er gået i gang med at grave på grunden til lagerhotel, har Jenki Byager fået grønt lys af Vejdirektoraktet til at sætte et banner op. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Gazelle-virksomhed går dobbelt ind ved Afkørsel 41 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gazelle-virksomhed går dobbelt ind ved Afkørsel 41

Vordingborg - 15. oktober 2020 kl. 04:58 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Jenki Byager fra Byager's Brolægning i Stensved satser dobbelt i den nye erhvervspark ved sydmotorvejens afkørsel 41.

Ud over den grund, han har købt til lagerhotel, har han erhvervet sig nabogrunden, der ligger på Vordingborgvej, lige ved rundkørslen.

- Jeg tror på området herude. McDonald's er et stort trækplaster, og der er også et nyt bilcenter, som er ved at skyde op, siger Jenki Byager med henvisning til Henrik Hansen Automobiler, der i sidste uge holdt rejsegilde i deres nye udstillingshal, der på den modsatte side af Vordingborgvej ligger lige over for Jenki Byagers to grunde.

Søger virksomheder Brolæggerens grund nærmest rundkørslen er på 3000 kvadratmeter, som lige nu er et bart græs-stykke. Her leder Jenki Byager efter en virksomhed, som er interesseret i at slå sig ned i erhvervsparken. Han afslører, at han er i dialog med et firma, som ikke er lokalt.

- Vi har lavet en skitse til dem, siger Jenki Byager.

I denne uge er gravemaskiner gået i gang med at grave kloak på grunden til lagerhotellet for virksomheder, som ifølge Jenki Byager skal stå færdigt 1. marts 2021.

Der bliver tale om 11-12 lejemål, hvoraf Jenki Byager via forhåndskontrakter har udlejet halvdelen.

- Jeg har en vognmand og nogle små virksomheder, som ønsker at have lager, siger Jenki Byager, der kan bryste sig af at være udpeget som Gazelle-virksomhed i Børsen 2020.

Byagers Brolægning har opfyldt kravene om minimum at fordoble omsætningen eller bruttoresultatet i løbet af fire regnskabsår, samtidig med at der er positiv vækst alle årene.

Byagers Brolægning bliver hyldet ved et gazelle-show 10. december i København.

Jenki Byagers to grunde ligger ved

siden af hinanden og på samme side

som den blå vaskehal og McDonald’s

i baggrunden.

Foto: Jørgen Chr. Jørgensen