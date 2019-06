Gitte Mayland prøvede at gøre en god gerning ved at lade folk hente gratis til genbrug fra vejen foran hendes sommerhus i Ulvshale Skov, men en person misbrugte venligheden, fandt nøglen til huset, og stjal og hærgede derfra. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Gav gratis til genbrug og blev bestjålet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gav gratis til genbrug og blev bestjålet

Vordingborg - 22. juni 2019 kl. 04:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingen god gerning går ustraffet hen.

Sådan lyder en talemåde, og den kan Gitte Mayland nu skrive under på med en vis grad af ærgelse.

Hun og hendes familie har i en årrække haft et sommerhus på Skovfyrren i Ulvshale Skov, og i forbindelse med en renovering af huset fik hun sig en grim oplevelse.

- Huset har været i familien i mange år, og nu skulle det så have en gennemrenovering. Der var så en del møbler og lignende, som ikke passede ind i stilen længere, og i stedet for at køre det hele til genbrugspladsen, valgte vi at stille det ud på vejen, fortæller hun.

Gitte Mayland lagde et opslag i Møngruppen på Facebook, hvor hun tilbød, at folk kvit og frit kunne komme at hente det, de kunne bruge, hvorefter resten blev kørt væk. Det var der mange, der satte pris på - men der var altså også én, som syntes, at tilbuddet burde udvides lidt.

Vedkommende fandt nemlig ud af, hvor nøglen var lagt udenfor, så håndværkerne kom ind - og så inviterede han eller hun sig selv ind i huset henover weekenden sidste uge.

- Håndværkerne ringede til mig mandag morgen og sagde, at nogen havde været indenfor, og at døren ikke var låst. På terrassen var alt splittet af ud over det hele, og inde i huset er der stjålet vin og alkohol og en gammel gul Panasonic støvsuger, siger Gitte Mayland, som blev godt gal i skralden og på Facebook fulgte op med et opslag med overskriften »Håber fandme at karmaloven virker«.

Hun understreger, at det ikke er tabet af monetære værdier, der går hende på - samlet set anslår hun, at oplevelsen måske vil koste hende 5000 kroner, og hun har da heller ikke anmeldt det hverken til politiet eller forsikringen, da hun ikke mener, der vil være nogen hjælp at hente der.

- Det er mere det med, hvordan folk kan være så nederen. At gøre sig til tyv for så lidt, siger hun.

Gitte Mayland har dog ikke tænkt sig at ændre adfærd fremover, så hvis der en anden gang skulle være en lejlighed til at gøre en god gerning, har hun tænkt sig at tage den.

- Jeg vil altid gøre det igen. Der er små mennesker alle steder, det skal ikke få mig til at holde op med at mene, at vi skal hjælpe hinanden, siger hun.