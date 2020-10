Gasledning kan ikke betale sig - men den har andre fordele

Gasledningsprojektet Grøn Gas Lolland-Falster er sat til at koste 853 millioner kroner, og det har mødt kritik fra en række eksperter indenfor grøn energi, der påpeger, at samfundsøkonomien i projektet ikke hænger sammen.

Hos Energinet erkender Jeppe Danø, at gasledningen ikke er noget stærkt samfundsøkonomisk projekt.

- Det handler om, at det er så store afstande, vi skal dække, lyder forklaringen fra områdelederen, der dog stadig ser en fornuft i projektet.

- Der er en række forhold på spil, som ikke indgår, når man laver de samfundsøkonomiske beregninger. Det er også derfor, at vi har bedt politikerne om at forholde sig til projektet. Vi tror, at de vil kunne se en fordel i det, fortæller Jeppe Danø.