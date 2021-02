Se billedserie Eva Romme har flyttet sin garnbutik Slow Fashion ind hos Philippas, men vil i marts kunne slå dørene op til sine helt egne lokaler i Havnestræde (den røde bygning). Foto: Mille Holst

Garnbutik flytter

Vordingborg - 03. februar 2021 kl. 13:30 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Garnbutikken Slow Fashion er flyttet ind midlertidigt hos dametøjsbutikken Philippas, men i løbet af marts åbner butikken i egne lokaler i pakhuset i Havnestræde. I sidste uge flyttede Eva Romme sin garnbutik Slow Fashion ind hos Philippas på hørnet af Adelgade og Havnestræde i Præstø. her kommer butikken til at ligge et par måneder inden den igen flytter. Eva Romme er nemlig ved at få istandsat lokaler i det gamle pakhus på Havnestræde, hvor hun engang i midten af marts forventer at kunne få en mere permanent placering af sin butik.

Grunden til den midlertidige flytning er, at hun skulle have været ude af sit oprindelige lejemål inden de nye lokaler i pakhuset er færdige. Dermed ville garnbutikken reelt stå uden tag over hovedet en måneds tid. Men så kom der hjælp fra byens øvrige handlende og i løbet af få dage er butikken blevet flyttet.

- Jeg har fået kæmpe opbakning både fra butikkerne og fra enkeltpersoner, fortæller Eva Romme og er dybt taknemmelig for opbakningen.

- Nu hjælper vi hinanden i coronatiden. Cristina (fra Philippas, red.) har sørget for at jeg har et sted at være indtil lokalerne i pakhuset bliver klar. Frk Lundgren har hjulpet mig rent fysisk med flytningen og Rasmus Evind (formand for byen handelsforening, red.) lagde lager til og stillede en trailer til rådighed, fortæller Eva Romme, men kunne nævne endnu flere navne på folk, der har hjulpet med stort og småt.

Indgangen til Slow Fashion bliver fra marts gennem

den gamle dør ind til hestestalden. Foto: Mille Holst



Slow Fashion er indtil cirka midten af marts åben hos dametøjsbutikken Philippas i Adelgade 29 frem til midten af marts, hvor den vil flytte ind i forretningslokalet i Havnestræde mellem Ole Stol og den kinesiske restaurant Long Tanh.

- Det bliver med indgang gennem den gamle hestestald, hvor der tidligere lå et galleri, fortæller Eva Romme, der glæder sig meget til at kunne åbne i egne lokaler.

- Det kommer til at passe perfekt til min stil. Det bliver jo sat i stand med stor respekt for de gamle strukturer, hvor man kan se de gamle loftsbjælker, fortæller hun.