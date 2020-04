Kaptajnen hos Prins Jørgens Garde havde på eget initiativ samlet en lille flok gardere, som torsdag lagde vejen forbi plejecenter Rosenvang i Vordingborg for at sørge for musikalsk underholdning til de ældre. Privatfoto

Gardere gav koncert for de ældre

Beboerne på Plejecentret Rosenvang i Vordingborg fik sig torsdag en musikalsk overraskelse, da et lille udpluk af gardere fra Prins Jørgens Gardens musikkorps besøgte plejecentret for at sprede lidt glæde og musik.

Det er som bekendt ikke tilladt for hverken pårørende eller andre udefrakommende at komme ind på plejecentrene på grund af coronakrisen, så garderne stillede sig i stedet op på græsplænen ved plejecentret. Flere af beboerne kunne nyde koncerten fra første parket, mens andre fulgte med fra plejecentrets terrasser.

- Men det var stadig en stor succes. Beboerne var så glade. Det var skønt at se, at de blandt andet rokkede med til Jutlandia, som mange af dem stadig kan huske, fortæller Karen Hemmingsen, leder Prins Jørgens Garde.

- Garderne var også glade for at se hinanden igen. De har ikke spillet sammen siden 12. marts. Ikke engang i sommerferien er der så lang pause fra garden, forklarer hun.

Det er første gang her under coronakrisen, at Prins Jørgens Garde har været ude at optræde. Flere andre garder rundt om i landet har kastet sig over ligende koncerter, og flere lokale musikere har også gjort dem kunsten efter. Blandt andet har Klaus Strand-Holm og duoen bag Butterflies givet koncerter ved lokale plejecentre rundt om i kommunen.