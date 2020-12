Gammelt forslag løser parkeringsproblemer

En illustration i udbudsmaterialet viser, hvordan man kan udvide parkeringsarealet for enden af Engen ud mod Priesesstræde. Det er et gammelt forslag, man i Præstø Lokalforum hilser velkomment igen.

- Det er en god gammel tanke, som vi er glade for er kommet i spil igen. Der blev talt om det i forbindelse med KunsthalGlas, fortæller formand Klaus Lindegaard og tilføjer, at den del af Engen er våd. Derfor vil alt afhænge af planerne for klimasikring.

- Et af modargumenterne var, at der var rigeligt med parkeringspladser ved Per Thyges Torv, men i dag skal der ikke ske meget i byen, før den parkeringsplads er fuldt besat. Og kommer man til Præstø på en festlig lørdag, skal man hele vejen rundt om byen for at komme til den, siger Lis Dam.