Gammel losseplads tjekkes for gas

Vordingborg - 14. april 2018 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hundeluftere på det grønne område i Trellemarken øst for Vordingborgs Sydhavn kunne onsdag formiddag se en mand, der stod med nogle mærkelige instrumenter.

Det var Jacob Mønster fra Force Technology, der af ingeniørfirmaet Niras er blevet hyret til at måle udsivningen af metangas fra den gamle losseplads med sit højteknologiske apparat. Niras fik opgaven af Vordingborg Kommune, skriver Sjællandske.

Lossepladsen blev sløjfet for mange år siden, men affaldet ligger stadig dernede og omdannes. I den proces er der fare for, at der bliver skabt mere metangas, end den tilladte grænseværdi.

I en rapport fra 2016 har Miljøstyrelsen peget på gamle lossepladser, hvor der er udledning af metangas (CH4). Samme år foretog Danmarks Tekniske Universitet (DTU) en foreløbig måling, der antydede en høj koncentration af metangas.

- Men helt tilbage i amtets tid blev der foretaget en måling, der viste udsivning af metan. Det var i 1993. Derfor har vi kunnet få et tilskud på 300.000 kr. fra Miljøstyrelsen til at lave en forundersøgelse, der kan påvise, hvordan niveauet er nu, siger skov- og landskabsingeniør ved Vordingborg Kommune Rasmus Scharling.

Pengene blev bevilget i marts, men Niras har skullet vente på den helt rigtige dag til at foretage undersøgelsen.

- Det må ikke blæse, eller det skal i hvert fald blæse i den rigtige retning. Målingen foretages over jorden, og der må ikke tilføres noget fra hverken landbrug eller industri, der kan påvirke resultatet, forklarer Rasmus Scharling.

Han understreger, at det ikke er farligt at færdes derude, så hundelufterne behøver ikke at være nervøse.

- Det er ikke sundhedsskadeligt. Så ville vi have spærret området af for længe siden, understreger Scharling, som forklarer, at det er den samme slags gas, som mennesker producerer i tarmene.

- Vi gør det her af hensyn til miljøet, siger Rasmus Scharling.

Pengene fra Miljøstyrelsen går til forundersøgelsen (det kaldes en »baselineundersøgelse), og til dækning af papirarbejdet i forbindelse med forundersøgelsen. Bliver det nødvendigt at gøre noget ved udsivningen af metangas, skal der også foretages en del papirarbejde, og det skal også dækkes af de 300.000 kr.

Hvis det viser sig, at der siver for meget metangas ud, skal Vordingborg Kommune selv betale for trin to. Så skal der gøres noget ved udsivningen.

