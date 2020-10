Gammel gård restaureres med hjertet

Det var lidt af et projekt, de tre ejere af Møllestang I/S på Nyord kastede sig ud i, da de for et par år siden henover en julefrokost forhandlede købet af »Ragnhilds Gård« på plads. En markant gammel firlænget gård midt i Nyord By, beliggende lige overfor kirken. Gården menes at stamme fra cirka 1800, og den sidste beboer var Ragnhild Stolt, der døde som 99-årig i 2017.