En gammel skade er brudt op igen i lyskrydset Københavnsvej/Algade i Vordingborg. Skaden er ?som udgangspunkt? ikke alvorlig, mener man i Afdelingen for Trafik og Ejendomme i Vordingborg Kommune. Foto: Mille Holst

Gamle skader bryder op om vinteren

Vordingborg - 26. februar 2021 kl. 16:02 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Især i vinterhalvåret kommer der mange revner i asfalten. Vi har taget en snak med kommunens afdelingsleder på området om, hvorfor revnerne kommer og hvad man gør ved dem.

I krydset Københavnsvej og Algade er der kommet en grim revne i asfalten lige i fodgængerfeltet.

Revnen er en gammel skade, der er brudt op igen og er ifølge Michael Kornbech, afdelingsleder i Trafik og Ejendomme, ikke udtryk for en alvorlig skade.

- Det ligner en almindelig revneforsegling som er brudt op efter vinteren, fortæller han til Sydsjællands Tidende.

- Asfalten "trækker sig sammen" når det bliver koldt. Asfaltrevnerne er derfor størst i vinterhalvåret, hvorfor vi også prioriterer at udføre revneforseglingen på denne årstid, fortsætter han og bemærker at reparationerne i det hele taget holder bedst, hvis de udføres i koldt vejr og efter en længere tør periode.

- Måske denne revneforsegling ikke er lavet på det optimale tidspunkt, siger han om årsagen til at revnen er kommet igen.

Hvornår den kan blive repareret er svært at gisne om, eftersom vejret helst skal have været tørt i en periode. Desuden er det ikke kommunen selv, der sørger for vedligeholdelsen af vejen.

- Mange af vores veje er i funktionskontrakt; det vil sige at her er det en entreprenør - typisk et asfaltfirma - som har ansvaret for, at vejen opretholder en vis standard, lyder det fra afdelingslederen.

Tung trafik og alder Ifølge Michael Kornbech opstår revner i asfalten typisk i samlinger mellem to asfaltflade eller i vejsiden, hvor asfalten går i stykker eksempelvis fordi specielt lastbiler en gang i mellem kommer lidt langt ud.

- Herude er der ikke nogen "sidestøtte" og asfalt og vejkasse har bedre mulighed for at "give efter", forklarer han. Men revner kan også opstå på grund af ælde.

- I gamle asfaltbelægninger kan der også opstå revner og krakeleringer, altså et større antal revner som hænger sammen. Dette er normalvis et alderdomstegn på grund af svigtende bitumen (limen i asfalten, red.), siger han og forklarer, at man, når man revneforsegler asfalten, forlænger det vejens levetid med cirka fem år, hvis det laves korrekt.