Gæstesejlere kan hoppe op på cyklen

Gæstesejlere og andre besøgende på Vordingborg Kommunes lystbådehavne får nu muligheder for at se andet end bare havnen. Ved havnene i Præstø, Bogø og Vordingborgs nordhavn vil der stå cykler, som man kan leje helel dagen for 100 kroner.