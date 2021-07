Se billedserie Da Danmarks Borgcenter sidste år genåbnede, var det med håndsprit, forsinkelse og i øvrigt uden adgang til Gåsetårnet. Foto: Danmarks Borgcenter

Gæster svigtede Danmarks Borgcenter

Vordingborg - 09. juli 2021 kl. 18:44 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

VisitDenmark har opgjort listen over de 300 mest besøgte attraktioner i Danmark i 2020. Den viser, at de 50 største attraktioner landet over sidste år oplevede stor tilbagegang sammenlignet med 2019. Sammenlagt faldt besøgstallet med 42,8 procent, hvilket svarer til 11,4 millioner gæster.

Danmarks Borgcenter og Geocenter Møns Klint ligger som de eneste attraktioner i Vordingborg Kommune i top 50 over landets mest besøgte attraktioner.

Danmarks Borgcenter kommer ind på plads nummer 47, hvilket er en fremgang på fire pladser i forhold til 2019-placeringen som nummer 51. Dog har borgcentret tilbagegang i antallet af gæster.

Som besøgssted er borgcentret noteret for 117.106 gæster, mens der er registreret 109.457 gæster i udstillingen. Det er 28.455 færre gæster end i 2019 svarende til en tilbagegang på knap 21 procent.

- Det er på grund af corona. Først var der nedlukningen, og efter genåbningen kom der krav om mundbind og senere coronapas. Det har gjort, at det har været svært for vores gæster at lave impulsive besøg. Det gælder for alle museer, siger Kristoffer B. Pedersen, kulturarvschef og vicedirektør ved Museum Sydøstdanmark.

- I år forventer vi, at det bliver noget bedre. Vi kan se det allerede nu på vores besøgstal især på Danmarks Borgcenter men også på Holmegaard Værk i Næstved, fortsætter han.

Også Køng Museum og Thorvaldsen-Samlingen på Nysø hører under Museum Sydøstdanmark. De to små museer er registreret for henholdsvis 912 og 582 besøgende i 2020.

Labyrintpark tordner ind Kalvehave Labyrintpark er for første gang med på attraktionslisten. Labyrintparken stryger direkte ind på plads nummer 163 foran blandt andre Middelaldercentret i Nykøbing F.

Hvis man ikke ligger i top 10, mener labyrintparkindehaver Carsten Nøhr Larsen dog, at listen primært kan bruges til at tilfredsstille sin egen forfængelighed.

- Vi tjener penge på hver gæst, der kommer ind - det er det, vi lever af. Så selvfølgelig er vi glade for at komme ind på listen som nummer 163. Men jeg tror ikke, at det er noget, vi kan bruge i vores markedsføring. Det er mere kuriøst og sjovt at sidde og sammenligne sig med dem, der ellers ligger på listen, siger Carsten Nøhr Larsen.

Den udendørs labyrintpark havde trods forsinket sæsonåbning og coronarestriktioner en forrygende sæson sidste år med flere gæster end nogensinde før.

Coronarestriktionerne betød dog, at Carsten og Dorthe Nøhr Larsen måtte opgive at have folk indenfor i caféområdet. Derfor er der til i år lavet flere overdækkede steder udenfor, hvor man kan søge ly for regnen.

- Og så har vi ændret lidt i den store labyrint, så den er blevet sværere og snedigere. Det er efterhånden 16. sæson, vi kører på, og nogle af vores gæster fortæller, at de er kommet her alle sæsoner. Så der skal også være noget for dem, selvom de kan huske lidt fra år til år, siger Carsten Nøhr Larsen.

Attraktionslisten er baseret på besøgstal fra Danmarks Statistik, Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark og individuelle indberetninger. Deltagelse på attraktionslisten er frivillig. Ansøgningsfristen for at komme på Attraktionslisten 2021 er 1. maj 2022.