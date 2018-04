Se billedserie Et billede fra en af instruktør Firenza Guidis tidligere forestillinger. Genren »nycirkus« kombinerer gennem musik, sang, dans, teater, performance, lyd og lys cirkussets folkelighed og teatrets fortællinger. Pressefoto

Gadeteater af internationalt format kommer til Præstø

Vordingborg - 18. april 2018 kl. 14:28 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cantabile 2 er også egnsteater for Præstø. Derfor skylder man at lave en forestilling dér, mener instruktør Nullo Facchini. I dag, onsdag, skal Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati tage stilling til en ansøgning på 150.000 kroner til en folkelig gadeteaterforestilling, »Virgins' Street«, 17.-18. august i Præstø.

- Vi har hidtil haft aktiviteter i Vordingborg og på Møn, men det bliver første gang, vi skal lave noget i Præstø. Præstø er en smuk by, der med den brede Adelgade og havnen i direkte forlængelse er oplagt til gadeteater. Kommer pengene i hus, er projektet sikret, fortæller Nullo Facchini.

Instruktør er italienske Firenza Guidi, der er optaget af, hvordan kvinder altid har været med til at skabe forskellige samfund og dermed historien. Derfor er egnsteatret begyndt at researche på lokale fortællinger fra Præstø, som man håber, at borgerne kan bidrage med - gerne med kvinder i centrum.

Forestillingen bliver bygget op som en vandring gennem byen, hvor publikum følger med. Kulisser bliver facader, balkoner, tomme bygninger og baggårde. Medvirkende bliver professionelle danske og internationale performere, cirkusartister og lokale, der indgår i mindre roller, som kor, som frivillige guider, vagter og praktiske hjælpere.

- I Vordingborg og på Møn har vi et netværk, men i Præstø starter vi forfra. Derfor skal vi nu til at finde ud af, hvem der er fantastisk til at spille på violin eller til at jonglere med potter og pander. Så bygger vi forestillingen op ud fra det, forklarer Nullo Facchini.

Der er informationsmøde om forestillingen tirsdag 8. maj klokken 17 i Bio Bernhard, Adelgade 41, Præstø. Her kan man møde den italienske instruktør og byde ind, hvad enten man har et kunstnerisk talent eller bare gerne vil give et nap med som frivillig.