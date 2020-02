Guld-farvede kongekroner har siden foråret sidste år siddet i gadelamperne rundt om i Algade, men de har indtil nu været sat op med strips. Nu skal de sættes permanent fast. Foto: Lars Christensen

Gadelamper beholder kronerne

Vordingborg - 19. februar 2020 kl. 05:03 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De kronede dage i Algade i Vordingborg fortsætter. I hvert fald får handelsgadens gadelamper nu lov til at beholde deres kroner.

De guld-farvede kongekroner blev hængt op sidste forår i anledning af Dannebrogs-jubilæet, så det kunne være med til at markere Vordingborgs historie som kongeby.

Kronerne fik et ekstra kongeligt skær under flageventet 15. juni, da kronprinsparret besøgte Vordingborg. Her blev en af kronerne pakket ind og givet i gave til kronprinsen.

Det var et stort øjeblik for Jørgen Nymark, der i flere år har kæmpet for at få kongekronerne op i byens lamper.

Hans oprindelige plan var, at kongekronerne allerede skulle have været sat op i forbindelse med Vordingborg bys 600 års jubilæum tilbage i 2015, men politikerne kunne ikke blive enige om projektet, så det endte med at blive droppet.

Noget nemmere gik det sidste år, hvor det lykkedes at få cirka 40 kongekroner hængt op i lamperne. Dog var det på betingelse af, at de kun blev spændt fast med strips og at de kun skulle hænge i en begrænset periode.

Men nu har kommunen beslutte, at kongekronerne godt må blive hængende, fortæller Jørgen Nymark.

- Vordingborg Lokalråd har afsat penge til, at kongekronerne kan blive sat ordenligt fast, og nu har vi fået godkendelsen fra kommunen, forklarer han.

Af de oprindeligt cirka 40 kongekroner er otte sidenhen forsvundet. Et par stykker er blevet ødelagt i forbindelse med påkørsler af gadelamperne, mens de andre er forsvundet uden et spor.