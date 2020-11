Se billedserie Susanne Rosenild fortæller om vintersommerfuglen Frostmåler, der i november og december måned kan ses på egetræernes bark. Deltagerne begyndte straks at tjekke de omkringstående egetræer - dog uden held. Foto: Mille Holst

Gåture er populære som aldrig før

Vordingborg - 18. november 2020 kl. 07:59 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Gåture er populære som aldrig før. Det oplever Susanne Rosenild fra Vordingborg kommune, der både mandage og onsdage guider borgere rundt på ture i den lokale natur. Her fortæller hun om både naturen og kulturen og forsøger at inspirere deltagerne til selv at gå på opdagelse på egen hånd.

Aldrig har Vordingborg kommunes tilbud om guidede gåture været så populære som nu.

- Det er corona, der gør det. Jeg har en oplevelse af, at nu vil folk bare ud, siger Susanne Rosenild, der onsdag i sidste uge guidede tre hold seniorer rundt på Langø.

Egentlig skulle der kun have været to ture, men der var så lang venteliste, at Rosenild valgte at lave en tredie tur tidligt om morgenen.

Langø har masser af arealer designet specifikt

til vildtet. Her er både strand, eng, skov, krat,

park, haver samt landbrugsjord. Foto: Mille Holst



Særlige hensyn til vildtet Langø er 1,3 kvadratkilometer stor og har siden 2017 været ejet af forretningsmanden Lars Svensen, der selv i perioder bor på Strandgården, bygget i 1940'erne, lige efter dæmningen.

I perioden 1991-2003 var øen ejet af forretningsmanden Klaus Helmersen, der ifølge Susanne Rosenild ofrede mange millioner ikke bare på Strandgården, men også på naturen på øen.

- Han fik hjælp fra en engelsk jagtarkitekt for at få lavet et godt jagtterræn. Gode grønne remiser, hvor dyrene kunne komme og spise, fortæller Susanne Rosenild og remser op, hvordan forskellige typer natur på øen i 2017 fordelte sig:

- 64 hektar med ager, 40 hektar med græs og strandenge, 10 heltar med vildtområder, 6 hektar skov og beplantninger og 2 hektar have og parkanlæg.

Vildtet er vigtigt for ejeren af Langø, der arrangerer jagt her. Derfor måtte gåturene på øen også tage særligt hensyn til netop vildtet.

- Morgenturen gik vi inden fasanerne skulle ud og spise for at forstyrre mindst mulig, fortæller Susanne Rosenild.

Der er offentlig adgang for gående og cyklister til den privatejede Langø, men man skal forblive på de afmærkede stier.

Susanne Rosenild gør holdt foran Strandgården

på Langø, og fortæller om huset og dets ejeres

historie. Undervejs på turen har deltagerne rig

mulighed for at stille spørgsmål. Foto: Mille Holst



Hvad leder vi efter? Undervejs på turen fortalte Susanne Rosenild også deltagerne om øens geologiske historie, og hvordan naturen har udviklet sig på øen - både med og uden menneskets hjælp, men også om et gammelt oldtidsfund fra Ældre stenalder og kulturhistorien fra både Ærtebølle- og Maglebøllekulturen.

På nogle tider af året er farvandet omkring Langø fyldt med et rigt fugleliv og for nylig har forvalteren på Langø observeret en isfugl ved broen på den 300 meter lange dæmning, der i 1919 gjorde Langø landfast. Derfor holdt deltagerne skarpt udkik efter et lille blåt lyn henover vandoverfladen.

Undervejs på den lange egetræsallé fortalte Susanne Rosenild om den lille vintersommerfugl Frostmåler. Den opholder sig nemlig i november og december på egetræers bark, hvor de parer sig.

- Hunnen har ingen vinger, fortæller Rosenild og straks går deltagerne i gang med at undersøge barken på det nærmeststående egetræ. Men hvis man aldrig har set en Frostmåler før, så kan det være svært at vide, hvad det er, man skal kigge efter. Susanne Rosenild må derfor ind på naturbasen.dk og finde både billeder og yderligere informationer om det lille dyr. Og det er netop et lille dyr. Hannens vingefang måler tre til fire centimeter, mens den vingeløse hun kun er omkring en til halvanden centimeter. Desuden er kroppen camoufleret, så den farvemæssigt ligner egetræets bark på denne årstid.

Den vingeløse hun kan af naturlige årsager ikke opsøge hannerne. Derfor udsender hunnerne et lugtestof, der tiltrækker hannerne.

Meningen på denne onsdagstur er ikke, at al tiden skal gå med at lede efter små vintersommerfugle, men Rosenilds intension med oplysningerne er netop at inspirere deltagerne til selv at gå på opdagelse, når de går ture alene.

Foto: Mille Holst



Inspirerer hinanden - Jeg oplever, at folk er glade for de her ture. Mange er gengangere, men der er også altid nye med, siger Susanne Rosenild.

Desuden kommer folk fra hele kommunen for at være med. På dagens tur til Langø er der således deltagere med fra både Præstø, Vordingborg og Møn.

Den store efterspørgsel på gåture gælder også mandagsturene, som er for alle borgere.

- Før i tiden var der 30 med på en tur. Nu må vi kun være ti, fortæller Rosenild, der derfor har måttet omstrukturere sine dage, så hun kan gå turen flere gange om dagen med forskellige deltagere. hun mener desuden, at deltagerne inspirerer hinanden til nye gåture.

Edel Jensen har tidligere været med på en tur gennem Mallings kløft og ned forbi tehuset på stranden. Hun fortæller til avisen, at hun siden har gået turen med sine børnebørn på henholdsvis tre og fem år.

- Det kunne de jo sagtens, siger hun.

trænger man selv til ny inspiration til gåture, er man velkommen på de guidede ture om mandagen og for seniorers vedkommende også om onsdagen. men man skal være ude i god tid, for pladserne bliver hurtigt booket.