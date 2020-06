Gåsetårnet genåbner

vordingborg: Gåsetårnet på slotsruinen i Vordingborg har fortsat været lukket, siden Danmarks Borgcenter åbnede 23. maj. Årsagen er, at det er for besværligt at leve op til coronakravene om afstand og afspritning.

Men fra 9. juni kan man atter gå op ad trapperne og nyde udsigten fra det berømte tårn. Det oplyser Sabina Trabjerg, der er teamkoordinator på Danmarks Borgcenter.