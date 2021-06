GT Motors består nu af to sælgere, som er gode venner fra tidligere samarbejde. Foto: Cathrine Hasager

Send til din ven. X Artiklen: GT Motors gasser op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

GT Motors gasser op

Vordingborg - 25. juni 2021 kl. 14:03 Af cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Der bliver købt mange biler i Vordingborg. I hvert fald hos bilhandleren GT Motors A/S. Kun fire måneder efter at Lasse Olsen startede sin nye virksomhed op, har han måtte ansætte en ny medarbejder for at kunne følge med det gode salg.

- Jeg startede op i februar, hvor jeg måtte køre ud til kunderne for at sælge, da jeg ikke måtte have butikken åbent fysisk grundet corona, fortæller Lasse Olsen. Derfor havde han heller ikke forventet det store slag, som han har haft siden åbningen.

- Salget har da i hvert fald været dobbelt så højt, som jeg havde forventet, siger han. Derfor har han ansat Mathias Lohorst, som per 1. juni tiltrådte sin nye stilling.

Drengeduo Det var ikke helt tilfældigt, hvem der blev ansat i virksomheden. Lasse Olsen og Mathias Lohorst kender hinanden helt tilbage fra Handelsskolen i Vordingborg i 2007, hvor de gik i samme klasse. Siden da har de arbejdet sammen i fire år med salg af nye biler i København.

- Jeg startede som salgselev hos Lasse, så det var jo ham, der lærte mig op, siger Lohorst. Begge parter har siden årene i København håbet at skulle arbejde sammen igen. Så da Lasse Olsen skulle på jagt efter en ny medarbejder, var der ingen tvivl om, at Mathias Lohorst lå først i svinget.

- Jeg har skullet sige mit tidligere job op for at arbejde med Lasse, men det var et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til, fortæller Lohorst og tilføjer:

- Det var jo det opkald, jeg havde gået og ventet på, siger han. Udover at Lohorst længe har haft drømmen om at komme tilbage til Vordingborg for at arbejde med biler, er det også samarbejdet med lige netop Lasse Olsen, som han ser som en stor fordel.

- Vi har ens værdier og forventninger til virksomheden, og så er vi jo bare rigtig gode venner, siger han.

Lokalt netværk Begge herre er fra lokalområdet. Det har betydning for deres daglige arbejde. Lasse Olsen er født og opvokset i Vordingborg, og har efter flere års arbejde uden for kommunen drømt om at starte virksomhed i sin fødeby.

- Jeg har faktisk selv arbejdet som bilsælger tilbage i 2013 i de lokaler, jeg nu selv driver forretning i, siger han og tilføjer:

- Da jeg så fik tilbud om at købe lokalerne, var der jo ingen tvivl. Også Mathias Lohorst, som bor i Nyråd, er glad for at arbejde i byen.

- Jeg kender en masse af vores kunder i forvejen, det skaber en rigtig god stemning, siger Mathias Lohorst. GT Motors havde udstilling til Late Night i Algade i Vordingborg. Her oplevede både Olsen og Lohorst hvordan det at kende til lokalbefolkningen kan påvirke dagligdagen i forretningen positivt.