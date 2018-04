Se billedserie Lars Andersen og Bent Holm foran butikken i Sallerup. De er klar til at tage kampen op mod Rema 1000. Foto: Nina Lise

Send til din ven. X Artiklen: Fusion skal udkonkurrere Rema 1000 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fusion skal udkonkurrere Rema 1000

Vordingborg - 10. april 2018 kl. 06:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rema 1000 ønsker at bygge et nyt supermarked ved den befærdede Næstvedvej i Køng. Det har fået en initiativgruppe i Lundby til at foreslå en købmand i stationsbyen baseret på anparter og frivillig arbejdskraft. Men den slags projekter har det med at dø, siger købmand Lars Andersen og butikksejer Bent Holm fra »Min Købmand« i Sallerup. I stedet foreslår de, at én købmand driver forretningerne i Sallerup og Lundby under samme kæde.

- Om nogle år skal der ske et generationsskifte her i Sallerup. Med de to butikkers kundegrundlag er det ikke urealistisk med en samlet omsætning på 20 millioner kroner. Det kan man godt leve af, siger de.

Aktiverne i de to forretninger skal lægges sammen, og der skal findes finansiering i grossistleddet. Det er set før, da det er i grossisternes interesse at have butikker at levere varer til. I samme ombæring vil de udvide »Min Købmand« i Sallerup med 250 kvadratmeter, så den opfylder kravene til at blive en Spar. Pris: Cirka fire millioner kroner.

- Vi har kontaktet kommunens tekniske afdeling for at få afklaret, hvad der skal til for at få en byggetilladelse. I løbet af kort tid kontakter vi Dagrofa for at få et møde med dem. Spar har som dagligvarebutik på landet omsætningsvækst. Det er en butik, der også vil eksistere fremover, siger Lars Andersen og Bent Holm.

Der er borgermøde om dagligvarehandlen i Lundbyområdet onsdag 11. april klokken 19 i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4.

Læs mere i Sjællandske tirsdag.