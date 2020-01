Se billedserie Martin Rysgård øver sig på den påfuglebelægning, som han skal lave til DM i Skills. Foto: Claus Vilhelmsen

Fuld skrue eller ingenting

Vordingborg - 13. januar 2020 kl. 18:30

Ørslev: Selvtilliden fejler ikke noget, når 23-årige Martin Rysgaard drager ind til Bella Center på Amager på torsdag. Han har vundet regionsforløbet i brolægning sammen med sin makker Lasse, som går på samme forløb som ham selv. Nu gælder det DM, og de to er fast i kødet ved spørgsmålet om deres chancer.

- Hvorfor siger du »hvis« jeg vinder. »Når« jeg vinder, siger han med et skævt smil og tilføjer:

- Mit motto er »fuld skrue eller ingenting«.

Martin Rysgaard kommer fra Stensved, men bor i Slagelse sammen med sin kæreste. Firmaet, han arbejder for, hedder Byagers Brolægning, det har hjemadresse i Ørslev og er ejet af Jenki Byager.

En af de bedste

I en tid, hvor der er kamp om de bedste unge, har Byager skudt papegøjen. Normalt sender man lærlinge, der er ved at være færdige på den fire-årige uddannelse til Skills, men Martin Rysgaard er kun 2. års lærling.

Jenki Byager har da også kun lovord til overs for sin yngste mand.

- Han er dygtig, og han kan godt vinde i Bella Center, siger Jenki Byager til Sjællandske.

Egentlig ville Martin Rydgaad slet ikke være brolægger. Men han kom til at arbedje for Byager på et tidspunkt, hvor han sod midt i et vadested.

- Han ville have mig i lære. Men jeg sagde til ham mange gange, at jeg aldrig nogensinde ville være brolægger. Alligevel lykkedes det ham at overtale mig, siger Martin Rysgaard.

Hans vej til brolæggerfaget har da også været lidt kringlet. Efter niende klasse tog han HF, fordi »det skulle man«, som han udtrykker det.

På jagt i New Zealand

- Men jeg ville hellere lave noget andet end at sidde på en skolebænk. Jeg tog til New Zealand i tre måneder sammen med en skolekammerat, og der gik vi meget på jagt. Vi arbejdede på en kalvefarm, og ham, vi arbejdede for, var god til at forhandle sig frem til steder at jage, fortæller den unge brolæggerlærling.

Da han kom hjem, havnede han i gardehusarregimentet i Slagelse, og er man først røget ind der, tager det et år med mulighed for forlængelse. Men selvom det passede ham fint, at have med heste at gøre - der var heste i barndomshjemmet i Stensved - var det alligevel ikke vejen frem. Det, der engang var en udpræget mandearbejdsplads, er nærmest overtaget af kvinderne.

- Der var 12 drenge og 35 piger. Nu er det endnu værre. Der er cirka seks drenge siger Martin Rysgaard, som synes, det hele blev til en hønsegård med pigefnidder.

Helt tosset kan det dog ikke have været, for han fandt sammen med en af pigerne, som han bor sammen med i dag i Slagelse. Hun kommer fra Egtved i Jylland og studerer til jordbrugsøkonom på Landbohøjskolen.

Fremtidsplaner

- Vi drømmer om at få et landsted, hvor vi kan have heste og en hund eller to, siger Martin Rysgaard.

Han er afklaret omkring, at han, uanset hvor god en brolægger han er, ikke skal være brolægger resten af livet. Der er mange tunge løft og akavede arbejdsstillinger. Da han kom tilbage, ville han gerne have været våbenmekaniker eller beslagsmed.

- Men der uddannes kun en våbenmekaniker hvert andet år. Jeg kunne godt være kommet i lære som beslagsmed, men jeg brød mig ikke som meget om firmaet. Jeg har dog stadig drømmen, og jeg kunne godt finde på at gå i lære som beslagsmed på et senere tidspunkt, røber han.

Men lige nu gælder det DM i skills. Han har gået og øvet sig sammen med Lasse.

- Vi skal lave en påfuglebelægning. Det er ikke noget, vi lærer på skolen eller i firmaet, men vi kan øve det på skolen, siger Martin Rysgaard.

Konkurrencen starter torsdag og slutter lørdag. Præmien er æren og et skriftligt bevis på, at de to er Danmarks bedste brolæggerlærlinge.