Se billedserie Den øgede trafik bekymrer naboerne. Adgangsvejen til og fra den nye daginstitution kan enten gå via Rugvænget, via alléen til Abildhøjgården eller via en kombination af begge. Illustration: Vordingborg Kommune

Frygter trafikalt kaos ved ny daginstitution

Vordingborg - 08. september 2020 kl. 08:08 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forslag til en lokalplan for den nye daginstitution i Præstø er klar. Forslaget bliver sendt i høring fra 21. september til 16. november.

Det samme bliver tre forslag til, hvordan trafikken skal forløbe til og fra den nye daginstitution.

På sit første møde diskuterede en følgegruppe, der er nedsat for at komme med inspiration til projektet, alternativer til ind- og udkørsel via Rugvænget, der af forvaltningen er valgt som adgangsvej, fordi den ikke kræver ekstrabevilling.

Følgegruppen består af lokale aktører - herunder en nabo til området - samt to medlemmer af Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Gruppen har bedt om at få belyst to alternative adgangsveje - én via alléen til Abildhøjgården og én via Jungshovedvej.

Det første forslag vil medføre en merudgift på mellem 871.000 og 949.000 kroner, som ikke er indregnet i anlægsbudgettet. Det andet forslag er ifølge forvaltningen ikke muligt, da Jungshovedvej er en hovedvej med meget trafik.

Der opleves allerede nu hektisk trafik på Rosagervej morgen og eftermiddag, når børnene bliver kørt til og fra Præstø Skole. Med den nye daginstitution forventes trafikken at blive værre. Derfor skal Afdeling for Trafik og Ejendomme udarbejde en trafikanalyse, så man kan tage stilling til eventuelle tiltag på Rosagervej - for eksempel signalanlæg.