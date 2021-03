Se billedserie Tina Hansen på toppen af gravhøjen på Mislehøjvej med udsigt over marker og Bøgestrømmen i det fjerne. Det er planen at gylletanken skal opføres til venstre for gården til højre i billedet. Tina bor selv lige bag gården.Foto: Mille Holst

Frygter gylletank som nærmeste nabo

Vordingborg - 24. marts 2021 kl. 10:55 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Planerne om at opføre en gylletank på Mislehøjvej på Jungshoved ryster naboer. Tanken opføres nemlig efter planen nærmest i deres baghave. Desuden vil den ødelægge den landskabelige idyl, som netop tiltrækker cykelturister til området, lyder kritikken.

Tina Hansen fik for godt en uge siden et brev i sin e-boks, der vendte op og ned på hendes tilværelse. Lynggården på Jungshoved har ansøgt Vordingborg Kommune om tilladelse til at opføre en gylletank bare 100 meter fra hendes stuehus.

- Jeg kan slet ikke klare det, siger hun, da hun tager imod Sydsjællands Tidende i sin have.

Hun er oprevet over at få udsigt til gylletanken fra sin baghave, og frygter, at hun i fremtiden skal leve med stank fra gyllen og støj og støv fra køretøjerne, der transporterer gyllen til og fra tanken.

- Mislehøjvej er ikke større end en cykelsti, siger hun og synes på ingen måde den egner sig til tung trafik. Her kører cykelturister i sommerhalvåret og et par hundrede meter fra Tina Hansens bolig gør de holdt ved en gravhøj, hvor de ofte spiser frokost, mens de nyder udsigten udover landskabet med Bøgestrømmen i horisonten. Men netop denne udsigt bliver ifølge Tina Hansen ødelagt af gylletanken. Den kommer nemlig til at stå i lige linie mellem gravhøjen og Bøgestrømmen og vil efter Tina Hansens overbevisning skjule udsigten til vandet.

Frygter det værste Tina Hansen har boet på Mislehøjvej 23 i 26 år.

- Det er en drøm, siger hun og nyder her at have plads til sine heste, at venner og familie kan komme og slå sig ned i hendes have med campingvogn og hygge om bål i haven. Nu brister hendes drøm og bliver et mareridt. Hun frygter at ejendommen fuldstændig mister sin værdi og at hun bliver insolvent, når naboen bliver en gylletank.

Tina Hansen undrer sig over, hvorfor tanken skal ligge på netop nabogården, hvor der ikke er dyr og hvor stuehuset er lejet ud til beboelse, og hun frygter, at gylletanken kun er første skridt, og at der efterhånden vil komme flere gylletanke og måske endda en svinefarm i nabohuset.

- Det her er jo ikke landbrug; det er en fabrik, siger hun med henvisning til Lynggårdens svinebesætning og biogasanlæg.

- Det kan lige så godt ligge i et industrikvarter. Grisene har jo alligevel ingen glæde af landskabet, fortsætter hun.

Det er dog ikke kun hendes private frygt for gylletanken i baghaven, der driver hende til at sende en indsigelse til Vordingborg kommune.

- Det er også de landskabelige værdier. Det her er det smukkeste sted på Jungshoved. Jungshoved er blomsterhalvøen og tiltrækker cykelturister. Dem tror jeg ikke, vi tiltrækker på den her måde, siger hun med henvisning til placeringen af gylletanken.

Op til politikerne Ifølge Vordingborg Kommunes vedtagne landzonepraksis og Erhvervsstyrelsens vejledning om landzonetilladelse gives der normalt tilladelse til "nødvendige gyllebeholdere", men man skal inden godkendelse sikre "at etableringen sker med den bedst mulige placering af anlægget ud fra såvel landskabelige, miljømæssige, trafikale og driftsmæssige hensyn", som kommunen selv skriver.

Ifølge Anja Valhøj, der er chef i afdelingen Plan og By i Vordingborg Kommune, har man ikke fra kommunens side taget stilling til Lynggårdens ansøgning endnu.

- Når der er sendt ud til naboerne til orientering, er det blot fordi det er en del af sagsbehandlingen, men der er ikke foregået nogen som helst form for sagsbehandling endnu, og heller ikke nogen form for vurdering, slår hun fast hun og oplyser, at kommunen først går i gang med den egentlige sagsbehandling efter fristen den 27. marts. Her skal kommunen netop kigge på eksempelvis de landskabsmæssige værdier og trafikale forhold.

- Men det bliver en politisk afgørelse, om der siges ja eller nej, fastslår Anja Valhøj.

Langt fra alle ansøgninger om landzonetilladelse havner på politikernes bord, men i større sager eller sager, hvor der tidligere har været "en væsentlig politisk interesse", er det politikerne, der tager den endelige beslutning.

- I det her område har der været en masse debat. Der har været stor bevågenhed og interesse; derfor bliver det også en politisk beslutning, forklarer Anja Valhøj.

Fakta Naboerne i området kan komme med en indsigelse til projektet inden 27. marts.

Vordingborg Kommune har vurderet, hvem der bliver direkte berørt af gylletanken og derfor skal orienteres om sagen, men andre borgere er også velkomne til at komme med en indsigelse, hvis de mener, de burde have været hørt. Vurderer kommunen fortsat at man ikke skal høres, kan man som borger påklage dette.

Indsigelser skal sendes til landzone@vordingborg.dk senest 27. marts. Landbrug vægtes højt Anja Valhøj lægger ikke skjul på, at hensynet til landbruget rent lovgivningsmæssigt vejer tungere på vægten end hensynet til eksempelvis turisme, når vi taler landzone.

- At man som borger eller som kommune vægter at lave noget for turister - for eksempel at have en blomstrende halvø - det er lokale valg, der ikke kan tilsidesætte lovgivningen, siger hun og fortsætter:

- Det åbne land er reserveret til landbruget i Planloven. Man får ikke lov til ret meget andet, siger Anja Valhøj, der samtidig slår fast at landbruget til gengæld har ret til at drive deres forretning og derfor typisk får tilladelse til at bygge eksempelvis gylletanke, hvis det er nødvendigt for driften.

- Men der er altid nogle hensyn til miljø, landskab, naboer og støj og møg, der skal tages, siger hun.