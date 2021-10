Se billedserie Folkene bag Den Gule Stald i Kalvehave frygter at miste huset, når staten sætter bygningen til salg - måske allerede til næste år. Fra venstre ses Lemmy Kryger og Bo Achton, henholdsvis formand og næstformand i Café Den Gule Stald, Thomas Finke, formand for Foreningen Den Gule Stald, samt Helle Krogh Hansen, bestyrelsesmedlem og frivillig i caféen. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Frygter fremtiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frygter fremtiden

Vordingborg - 07. oktober 2021 kl. 12:45 Kontakt redaktionen

I Kalvehave er man bange for at miste sit kulturhus på havnen, når staten næste år højst sandsynlig sætter bygningerne til salg.

Med sin placering på Kalvehave Havn ligger Den Gule Stald som en smørklat lige midt i Vordingborg Kommune.

Stalden har i en årrække været samlingspunkt for borgerne i Kalvehave, og efterhånden trækker stedets aktiviteter også besøgende fra såvel resten af landet som udlandet. Det er blevet et sted, hvor lokale møder turister og hvor der kan holdes både konfirmationer, grundlovsdag og borgermøder - samt naturligvis den lange række af koncerter, som har fundet sted gennem årene.

Men folkene bag Den Gule Stald er bekymrede for fremtiden.

Lejekontrakten med Bygningsstyrelsen udløber nemlig med udgangen af 2022, og Foreningen Den gule Stald har ikke kunnet få svar nogen steder fra, hvad der så skal ske.

- Vi har bombarderet både kommune og Bygningsstyrelsen, siger Thomas Finke, der er formand for Foreningen Den Gule Stald.

Det eneste, der ligger fast, er, at staten fra 1. oktober i år ikke længere har noget at bruge hverken Lindholm eller de tilhørende bygninger på Kalvehave havn til. Den umiddelbare melding er derfor, at hele molevitten skal sælges. Men hvordan det bliver sat til salg er uvist.

- Sætter de det til salg under ét eller i mindre grupper eller enkeltvis, spørger Thomas, men kan ikke få svar nogen steder. Staten har ganske enkelt ikke taget stilling til det endnu.

- Vi arbejder på, at de sætter det på havnen til salg sammen, forklarer Lemmy Kryger, der er formand for Café Den Gule Stald, der driver de kulturelle aktiviteter i huset.

Han forklarer, at man i Kalvehave ser tre scenarier for sig: Enten overtager kommunen bygningen med Den Gule Stald, ellers gør foreningen selv, eller alternativt mister byen helt stedet, der sælges til en tredie part.

- Vi ruster os til den værst tænkelige situation, siger Thomas Finke og forklarer at bestyrelsen er i fuld gang med at lave en køreplan for de forskellige scenarier.

- Vi er i den situation, at vi ikke bare kan afvente, at det kommer til salg. Nogen skal arbejde på, at det bliver sat til salg på en måde, så vi får en chance, mener Helle Krogh Hansen og fortsætter:

- Vi vil bare gerne være sikre på, at vi har det her sted fremover.

Hvad skal der ske med Den Gule Stald og de

øvrige bygninger på Kalvehave havn, når Lindholm

næste år efter planen bliver sat til salg?

Foto: Mille Holst



Der skal handles nu Foreningen Den Gule Stald har henvendt sig til en række politikere, kommunen og Bygningsstyrelsen og senest blandt andet transportminister Benny Engelbrecht, borgmester Mikael Smed (S) og kommunaldirektør Lau Svendsen Tune. Men også den lokalvalgte Brian Bressendorff (S), der i denne uge indtræder i Folketinget, vil foreningen tage fat i, for at få hjælp til at påvirke sagen.

- Det er vigtigt at få råbt kommunen op og fortalt, at det her er vigtigt for byen, mener Helle Krogh Hansen, der er frivillig i Café Den Gule Stald.

Dén opfattelse deler hun med Jesper Kjærulff, fagchef i Vordingborg Kommunes kulturafdeling.

- De skal henvende sig via deres lokalforum, siger han og tænker her at en henvendelse både skal ske til ham i kulturafdelingen, men også til Ole Hampenberg, chef i afdelingen for Strategi og implementering

Vordingborg Kommune arbejder i øjeblikket ud fra en plan om "Kloge kvadratmeter" - og den går især ud på at sikre, at kommunen ikke har flere bygninger, end den skal bruge.

- Vi forsøger at skære ned for de kommunale kvadratmeter, siger Kjærulff.

Set i den sammenhæng, er der altså ikke meget, der tyder på, at Den Gule Stald i Kalvehave vil komme på kommunale hænder.

- Det er også det, vi hører på vandrørene fra politikerne; at de ikke vil eje, siger Thomas Finke.

Jesper Kjærulff vil dog ikke sige noget hverken for eller imod.

- Vi er simpelthen ikke kommet til det endnu. Vi vil først være sikre på, hvad staten vil, siger han og slutter:

- Men jeg kan godt forstå, at de i Den Gule Stald frygter, at løbet lige pludselig er kørt.

Aktiviteter fortsætter Samtidig med at bestyrelse og forening kæmper en brav kamp for at få en afklaring på Den Gule Stalds fremtid, fortsætter planlægningen af fremtidige aktiviteter i stalden uanfægtet.

Cafe Den Gule Stald har cirka to arrangementer om måneden og lokalområdets foreninger kan ganske gratis benytte lokalet til møder og foreningsaktiviteter.

Fakta Den Gule Stald er godkendt til 150 mennesker, men caféen lukker ikke mere end højst 80 ind til caféarrangementer.

Der er godt 25 frivillige tilknyttet Café Den Gule Stald

Foreningen har cirka 160 betalende medlemmer, som kommer fra hele landet. - Og vi prøver at lave en amatørfestival i sommeren 2022, siger Helle Krogh Hansen.

Folkene bag håber desuden på at kunne få etableret et ordentligt køkken og bedre toiletforhold, for det vil åbne mulighed for at huset kan benyttes til endnu flere ting. Blandt andet vil et køkken gøre det muligt at arrangere fællesspisninger i stalden.

Som situationen er lige nu er det naturligvis omsonst at indrette køkken og bedre toiletforhold, men får Den Gule Stald lov at forblive et kulturelt centrum for både Kalvehave og Vordingborg Kommune, så er det nogle af de første tiltag, bestyrelsen vil kaste sig over.

Folkene bag Den Gule Stald i Kalvehave frygter

at miste huset, når staten sætter bygningen til salg.

Fra venstre ses her bag den nye bar, som frivillige har

bygget i stalden, Thomas Finke, formand for Foreningen

Den Gule Stald, Bo Achton, næstformand i Café Den Gule

Stald, Helle Krogh Hansen, bestyrelsesmedlem og frivillig

i caféen, samt Lemmy Kryger, formand i Café Den Gule

Stald. Foto: Mille Holst