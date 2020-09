Frygten for flexboliger er gjort til skamme

- Vi var meget bange for, at det ville gå hårdt ud over vores byer, men det ser ikke ud til at være tilfældet. I stedet ser det ud til, at flexboligerne giver nogle muligheder for salg af huse, der ellers ikke ville være blevet solgt, fortæller Michael Larsen (R), formand for Plan- og Teknikudvalget.