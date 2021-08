Selvom Planloven er under revision, kan der gå adskillige måneder før eventuelle justeringer måske kan komme Thomas Kainø Jensen og Bocart ApS til gode. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Frustreret bocart-ejer: Styrelse fastholder nej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Frustreret bocart-ejer: Styrelse fastholder nej

Vordingborg - 31. august 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Thomas Kainø Jensen, ejer af Bocart ApS på Møn, må nu igen konstatere, at det ikke er altid, at offentlige myndigheder har de samme briller på, når de læser lovene.

Efter at Vordingborg Kommune har holdt møde med Bolig- og Planstyrelsen står det nemlig ifølge Vordingborg Kommune fast, at styrelsen ikke hat tænkt sig at trække den indsigelse tilbage, som de er kommet med i forhold til Bocart ApS' planlagte bane ved siden af genbrugspladsen udenfor Tjørnemarke.

Det fremgår af korrespondence mellem Thomas Kainø Jensen og Vordingborg Kommune, og det bekræftes af Anja Valhøj, planchef i Vordingborg Kommune.

Indsigelsen fungerer i praksis som et veto mod bocartbanen på den pågældende placering, men Thomas Kainø Jensen havde håbet, at styrelsen - efter at minister Kaare Dybvad Bek tidligere i august besøgte kommunen og borgmester Mikael Smed, som gik i brechen for projektet - ville være til at forhandle med.

Her henviser Thomas Kainø Jensen også til, at Planloven, som på grund af bestemmelserne om kystnærhedszoner er den, der lægger hindringer i vejen, tidligere i år gennemgik et større eftersyn, hvori der ligger en anbefaling af, at øer som Møn, hvor stort set alt ligger indenfor kystnærhedszonen, skal administreres mere lempeligt.

Det har dog ikke nogen praktisk betydning endnu, forklarer planchef Anja Valhøj:

- Det er rigtigt, at der er sket en evaluering af planloven, hvor alle - kommuner og borgere - har kunnet komme med input. Den evaluering er man så ved at bearbejde nu med henblik på at finde ud af, hvilke behov der er for justeringer, men vi ved jo reelt ikke, om det fører til nogen ændringer endnu, siger hun.

Under alle omstændigheder forudser Anja Valhøj, at det arbejde der foregår nu, nok først fører til konkrete handlinger engang til foråret, og derfor fokuserer kommunen nu på at finde en anden placering til bocartbanen i dialog med Thomas Kainø Jensen.

Teoretisk set kunne Bocart ApS altså vælge at sidde på hænderne i det næste halve år og se, om en revision af Planloven baner vej for banen ved genbrugspladsen, men det er Thomas Kainø Jensen ikke interesseret i.

- Vi har været i gang i tre et halvt år nu, og har allerede mistet den omsætning, vi havde regnet med fra den sæson, der lige har været. Vi kan ikke bare ligge helt brak, så ser vi ind i endnu et år med mistet omsætning, siger han.

Thomas Kainø Jensen havde oprindeligt, da projektet først så dagens lys, tænkt sig at placere banen på sin egen ejendom, men blev med bistand fra Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv vejledt til i stedet at gå efter placeringen ved genbrugspladsen. Nu savner han en forklaring på, hvordan to offentlige myndigheder kan gå så galt af hinanden.

- Hvorfor må man ikke lave en elektrisk bane på en flad mark ved siden af en genbrugsplads? Hvad er det, der ligger til grund for det, spørger han, der også er harm over, at Bolig- og Planstyrelsen ventede til allersidste dag i den sidste høringsfase, før man gjorde indsigelse - og dermed reelt forårsagede, at banen bliver mindst et år mere forsinket.

Til gengæld giver den forsinkelse, som allerede er indkasseret, også lidt tid at løbe på:

- Det gør, at der nu er en slags buffer, så vi har lidt tid til at finde en anden løsning i dialog med kommunen. Men hvis vi skal søge en tredje gang på en ny placering og tage penge og tid op at lommen til det, så skal der også være en meget, meget stor sandsynlighed for, at vi får tilladelse, siger Thomas Kainø Jensen.