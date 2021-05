Frustreret beboer: Vi troede den idé var død

- Vi er mange, der blev meget overraskede, da de igen begyndte at snakke om Lindholm. Vi troede egentlig, at den idé var død og begravet, fortæller Joachim Brix-Hansen.

Med de seneste udmeldinger er de lokale ildsjæle nu igen gået på barrikaderne. Trods ekstremt kort varsel lykkedes det at samle godt 100 personer til demonstration på Kalvehave Havn i mandags, og man står også klar til at genoplive planen for en bus, der skal tilbyde beboerne på udrejsecentret gratis kørsler til København, hvis de blå partier får held med at ændre planerne for udrejsecentret.