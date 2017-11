Politiet holder kortene tæt til kroppen i sagen om den forsvundne Bettina Olsen.

Frivillige tilbyder hjælp med at lede efter Bettina

Vordingborg - 21. november 2017 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg sidder nærmest ved computeren hele tiden og svarer folk.

Sådan lyder det fra Brian Arnfeldt Hansen, fætter til den 34-årige Bettina Olsen fra Borre, som har været forsvundet i over en uge.

- Der er rigtig mange, der spørger, om der er noget nyt, og det er fedt, at der er så mange, der bekymrer sig og gerne vil lede efter hende, siger Brian Hansen.

Ny konkret viden om, hvor Bettina Olsen kan befinde sig henne, er det til gengæld stadig småt med - også for familien.

- Politiet har lige været her, men de holder kortene meget tæt til kroppen, så vi ved ikke rigtig noget nyt, sagde Brian Hansen, da Sjællandske talte med ham mandag eftermiddag.

Bettina Olsen blev sidst set af familien søndag den 12. november, da hun kom kørende fra Stege mod Østmøn. Ifølge en pressemeddelelse sendt ud af politiet søndag aften - altså en uge senere - er hun også set den 13. november, men under hvilke omstændigheder vides ikke.

Politiet har blot meddelt, at sagen efterforskes og at man indtil videre ikke har nogen kommentarer. Det tilføjes, at Bettina Olsen siden sin forsvinding hverken har givet lyd fra sig via telefon eller de sociale medier.

Ifølge Ekstra Bladet overgik sagen mandag til Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet - hvilket kan være et tegn på, at politiet mener, hun har været udsat for en forbrydelse, uden at dette dog på nogen måde er blevet bekræftet fra officielt hold.

Mens politiets efterforskning pågår, forsøgte flere forskellige på Møn mandag på frivillig basis at finde den forsvundne 34-årige. Mange har siden efterlysningen kom frem tilbudt deres hjælp og er på eget initiativ taget ud forskellige steder på øen for at lede efter Bettina Olsen i forladte bygninger og skure.

Familien selv har ikke nogen konkrete bud på, hvor hun kan være henne, og der er heller ikke tilløb til en samlet eftersøgningsindsats, men skulle nogen alligevel have mod på at kigge efter hende, vil familien sætte pris på det.

- Det kan sådan set være over hele Møn, der er ikke ét bestemt sted, vi tror, det er mere sandsynligt at finde hende end andre steder, siger Brian Hansen.

