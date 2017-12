Se billedserie Varebilen blev fyldt godt op hos Meny i Præstø. Her er det fra venstre Dina Kristensen, Thomas og Bettina Bredgaard og Annette Ferdinand. Foto: Lars Christensen

Frivillige samlede overskudsmad til trængte familier

Vordingborg - 24. december 2017 kl. 13:22 Af Lars Christensen

Over 40 frivillige gav lillejuleaften deres aften for at hjælpe folk med ondt i økonomien.

Pensionister, kontanthjælpsmodtagere, studerende og mange flere kunne hente julehjælp bestående af alskens overskudsmad samlet ind fra en række supermarkeder rundt om i kommunen.

Kvickly i Vordingborg har længe været fast leverandør af overskudsmad, men i anledning af julen var listen over butikker udvidet gevaldigt. Rema 1000 i Vordingborg, Præstø og Stensved, Fakta i Neder Vindinge, Lidl i Masnedsund og Meny og Netto i Præstø.

Det er første gang, man lokalt har forsøgt sig med så stor en indsamling og uddeling af overskudsmad, og derfor krævede det også mange nye frivillige på aftenen.

- Det er et imponerende projekt. Det er godt, at man kan være med til at gøre noget for dem, der har brug for det, forklarer Dina Kristensen fra Præstø.

- Og så er det jo også godt for miljøet. Det er godt, at vi ikke bare smider ud af alt det her mad, når der er så mange, der godt kan bruge det, fortæller hun og tilføjer:

- Jeg har i mange år gerne ville gøre et eller andet for andre her i forbindelse med julen, men jeg har aldrig fundet noget, der passede. Det har jeg nu.

Bredgaards Autoservice stillede med biler til at køre madet fra de forskellige butikker til centralen på Færgegårdsvej i Vordingborg, og alene Menys overskudsmad var nok til at fylde den første varebil med alt fra kager og brød til kasser fyldt med grøntsager, adskillige fyldte mælkekasser og en masse gløgg med mere.