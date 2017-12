Frivillige rydder butikshylderne før jul

Når Kvickly og Rema 1000 i Vordingborg lukker 23. december, står 40 frivillige fra »Stop Spild Lokalt (Vordingborg)« klar til at rykke ind. De skal tømme lagrene for det, der ikke kan overleve julen. Varerne registreres og køres til Færgegårdsvej 10, hvor de i ekspresfart pakkes i poser. Omkring klokken 22.30 forventer de frivillige at kunne slå dørene op til uddeling af mad til socialt udsatte.

Fra 2. januar forventer »Stop Spild Lokalt (Vordingborg)« at have fast åbent et par timer om dagen. Al kommunikation kommer til at foregå via facebook-gruppen af samme navn.