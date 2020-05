Regitze Breitenstein er en af de mange sygeplejersker, der nu har fået hjælp til at beskytte sig selv og plejehjembeboerne mod coronasmitte med de visirer, som frivillige har doneret til kommunen. Foto: Lars Christensen

Frivillige donerer visirer til plejecentrene

Vordingborg - 05. maj 2020 kl. 05:49 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er egentlig overraskende simpelt. En holder af plastik, et transparent A4-overheadpapir og et elastikbånd. Sætter man de tre ting sammen, så får man et effektivt værn i kampen mod corona.

På plejecentrene i Vordingborg Kommune har man netop fået en stor donation af de meget simple, men også yderst værdifulde værnemidler.

Bag donationen står DK Makers Mod Corona. Et netværk af frivillige programmører og it-nørder, der har kastet sig over at producere gratis visirer til sundhedspersonale rundt om i landet.

Mange computerentusiaster har i dag deres egen 3D-printer stående derhjemme, og det er de maskiner, som de nu bruger til at fremstille holderne til de hjemmelavede visirsæt.

- Det er genialt tænkt. Det er simpelt, men det fungerer perfekt, forklarer Ulla Krøger, distriktsleder for Plejecenter Solvang.

Donationen af værnemidler skal blandt andet bruges på den nye særlige coronaafsnit, som plejecentret har indrettet på Brænderigården i Vordingborg, men de vil også blive delt ud til de andre plejecentre rundt om i kommunen.

Fordelen ved det nye visir er, at det kan beskytte hele ansigtet på en nem og effektiv måde.

Det er anden gang, at Vordingborg Kommune modtager udstyr fra DK Makers Mod Corona. Dermed er de frivillige med til at hjælpe en væsentlig del af sygeplejerskerne og SOSU'erne rundt om i kommunens plejesekter.

Produktionen af de mange visirer er dog ikke gratis for de frivillige.

På hjemmesiden www.makersmodcorona.dk kan man læse om mulighederne for at støtte projektet ved enten at donere materialer eller penge. Man kan blandt andet donere penge via MobilePay-nummeret 720062. Pengene går udelukkende til materialer, da arbejdet er ulønnet og PostNord støtter med gratis fragt.