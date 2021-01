Lars Bakke Olsen. Privatfoto

Fritidspædagogikkens deroute

Vordingborg - 19. januar 2021 kl. 16:35 Af Lars Bakke Olsen (R), Tostenæsvej 6, Askeby Kontakt redaktionen

Det er ikke opløftende læsning vedrørende skoleklubberne, når man læser Sjællandske 13. januar. Men det er heller ikke overraskende læsning.

Dem der har fulgt med i hvordan området har udviklet sig (eller afviklet sig...), ved godt hvordan det står til. I Vordingborg Kommune er det klart og tydeligt, at tiden i pasningsordning efter skole for skolebørn fra 0. klasse og op har været underprioriteret i årevis. Det er som om, at politikerne har ladet sig forføre af embedsmændene i den afvikling af fritidspædagogikken, der har fundet sted.

Ved beslutningstagerne, vores kære kommunalbestyrelse, ikke hvad der sker af gode ting for børnene, i den gode fritidsinstitution? Dannelse af poderne, respekt for forskelligheder, pædagogiske kreative værksteder, og meget mere. Vi er alle fortørnede over hærværk og unges alkoholindtag - hvad nu hvis vi fik mere fat i ungerne tidligere, og fik dem på rette vej?

Udvalgsformand Nikolaj W. Reichel udtaler i artiklen: »Vi må finde ud af, hvor vi vil hen«. Hvis udvalgsformanden mener, at vi skal finde ud af hvor vi vil hen med skoleklubberne, er jeg helt enig. Vi skal nemlig finde en ny vej, en tredje vej, for vi får ikke den gamle fritidshjem-model tilbage. Den er jeg med på. Men tilbage til en selvstændig institution, en selvstændig »SFO«, beliggende på skolen, med egen pædagogisk ledelse og egne hyggelige/varme hjemlige lokaler.

Vil det ikke koste mange penge? Jo, men det vil gavne i længden. Desuden er forældre klar til at betale mere for en ordentlig pasning - det viser flere undersøgelser.

BUPL skal have tak for at have belyst området sobert og nøgternt.

Lars Bakke Olsen (R), Tostenæsvej 6,

Askeby