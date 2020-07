Friske rundstykker indledte minifestuge

Arrangør Charlotte Stage havde ligget hele natten og bedt til, at regnen skulle stoppe klokken otte. Hendes bønner blev hørt. Da kaffen var klar, og de første gæster havde sat sig til bords, var der ikke længere risiko for våde rundstykker.

Bagermester Jan Thomsen fra Othello Konditoriet havde sponsoreret 400 stykker morgenbrød, og de frivillige var mødt ind klokken 6.30 for at skære dem med kærlig og afsprittet hånd. Juice, smør og marmelade var pakket i poser aftenen før. Og der var rigeligt til alle.

- Selvfølgelig er det et tab for byen, at der ikke er festuge, men bare det, at der sker noget - også for børnene - gør det til en succes. Det viser, at vi står sammen, siger hun.