Frirum for stressramte på forladt politiskole

Vordingborg - 31. marts 2018

Efter at have stået tomt i adskillige år, kan der nu atter komme nyt liv i den gamle politiskole på Flyvervej 10 på Avnø.

Ejendomsselskabet V.M. Brockhuus Ejendomme har ansøgt kommunen om at få lov til at indrette et nyskabende behandlingssted for alvorligt stressramte.

Det familieejede selskab, der sidste år kunne fejre 100 år, har specialiseret sig i at indrette sundhedstilbud, forklarer direktør Tine Brockhuus.

For et halvt år siden tog hun kontakt til Bo Netterstrøm, en af landets førende eksperter i stressbehandling, for at lufte idéen om et døgnbehandlingssted til de alvorligt stressramte.

- Han var med på idéen med det samme, for der er et stort behov, og det bliver kun større, forklarer direktøren.

- Der er ikke noget tilsvarende tilbud. Der er selvfølgelig wellness-ophold rundt om i landet og terapihaver, men ikke et døgnbehandlingssted som det her, forklarer Tine Brockhuus.

Målet er at få aftaler med den lange række af forsikrings- og pensionsselskaber, der tilbyder sundhedsforsikringer.

- Det er en stor fordel for dem, hvis de ved at betale for et ophold her kan undgå at skulle udbetale de dyre erstatninger, siger hun og uddyber:

- Det er en ren win-win-win, for det er jo selvfølgelig også en fordel for de mennesker, der kan komme tilbage til et meningsfuldt liv, til glæde for dem selv, deres familie og for samfundet.

Før planerne kan blive ført ud i livet, så skal en lokalplansændring først til politisk behandling. Punktet er på dagsordenen til den kommende uges møde i plan- og teknikudvalget, hvor planen forventes at gå glat igennem, da der er tale om en forholdsvis simpel lokalplansændring.

Skulle den politiske behandling og efterfølgende høring gå som forventet, så håber initiativtagerne at kunne have stressrefugiet i gang i starten af det nye år.