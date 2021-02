Se billedserie Det handler blandt andet om synlighed og om at blive en del af byen og samfundet, når Christian Brorsen fra Vordingborg Tennisklub har set sig lun på en placering ved DGI Huset. Foto: Lars Christensen

Fremtidens tennisklub ligger ved DGI Huset

Vordingborg - 04. februar 2021 kl. 09:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Én af de foreninger, som ønsker at slå sig løs i og ved DGI Huset er Vordingborg Tennisklub. Her drømmer man om et tenniscenter, der rummer indendørsbaner, udendørsbaner og padeltennis.

- Vi vil gerne bygge fremtidens tennisklub, siger Christian Brorsen fra Vordingborg Tennisklub.

Klubben råder over et klubhus og syv røde grusbaner på Parkvej tæt ved fodboldbanerne. Ifølge Christian Brorsen er det ikke en »langtidsholdbar løsning«. Dels er jordbundsforholdene ikke optimale - det går ud over banernes beskaffenhed - dels ligger klubben hengemt.

- Tennis er meget med en bane og en hæk rundtomkring. Vi kunne godt tænke os et mere moderne anlæg, der åbner sig for flere bruger, for eksempel skolerne, så vi bliver en del af byen og samfundet, siger Christian Brorsen.

Der er p.t. ingen tennisklubber i Vordingborg Kommune, som har indendørsbaner, der gør det muligt at slå til den gule bold om vinteren, eller når det regner eller blæser.

- Der er et kæmpe behov. Et indendørsanlæg vil samtidig gøre tennis til en sport, som man kan dyrke året rundet, siger Christian Brorsen.

Han understreger, at det ikke er planen, at det er kommunen, som alene skal finansiere det nye anlæg.

- Vi står ikke med hatten i hånden, men har naturligvis brug for kommunens støtte og involvering, når vi skal søge fondsmidler. Kommunal medfinansiering er altid en forudsætning, for at Lokale og Anlægsfonden og private fonde vil gå med i et projekt, siger Christian Brorsen.

Han erkender, at det er en stor mundfuld, som han og klubben kaster sig over.

- Vi tror, at det vil bidrage til at gøres vores område til et bedre sted at bo, lyder det.