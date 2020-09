Tilbage i det tidlige forår blev det gamle forsamlingshus i Ørslev revet ned. Nu skal det besluttes, hvad der skal være på den tomme grund ved siden af kirken. Foto: Lars Christensen

Fremtiden for forsamlingshus-grunden til debat

Vordingborg - 18. september 2020 kl. 10:40 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er grønne drømme på programmet tirsdag fra 16 til 18, når Vordingborg Kommunes plan-afdeling inviterer til såkaldt idéshop på grunden på Rynkebjerg 3, hvor Ørslev Forsamlingshus tidligere stod.

Sammen med Ørslev Lokalråd og Menighedsrådet har Vordingborg Kommune udarbejdet et forslag til, hvordan den tidligere forsamlingshusgrund kan komme til at se ud. Fælles er et ønske om at skabe et grønt og harmonisk uderum og en sti, der leder hen til aktivitetsområdet, som ligger bag ved skolen. Der er også et ønske om bedre parkering og tilgængelighed.

-Nu skal vi have fundet ud af, hvordan midlerne skal fordeles mellem gråt og grønt. Det vil vi meget gerne have inputs til fra borgerne i Ørslev, så vi kan skabe et smukt og funktionelt byrum for de fleste, som vil blive brugt aktivt, siger Elsba Hardlei, byplanlægger i Vordingborg Kommune.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage på tirsdag, så kan man sende en mail med sine idéer til ehar@vordingborg.dk senest 28. september.

Foruden idéshoppen kan man tirsdag også møde Lise Hansen Thorsen, chef for Trafik og Ejendomme, der inviterer til udekontor i Ørslev.

- Sidste år flyttede jeg mit kontor ud til de tre købstæder. Det var der mange borgere der benyttede sig af. Den barriere der kan være ved at sende en mail, eller komme til møde på et kontor er væk, når vi mødes ude under himlens tag, så går samtalen mere frit, fortæller hun.

- Der er mange, der har en holdning til, hvordan vejene skal se ud, hvordan de grønne områder skal passes og hvordan det er at færdes på havnene. Det vil jeg meget gerne høre borgernes holdning til, tilføjer hun.