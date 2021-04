Køkkenet står i dag, onsdag den 21. april, tom. Men om få dage vil der være gang i alle blus, pander og gryder, når Frederisksminde kan byde gæster velkommen. Foto: Cathrine Hasager

Frederiksminde klar til søndagsåbent

Vordingborg - 27. april 2021 kl. 15:19 Af Cathrine Hasager

Glassene er pudsede, tallerknerne er vaskede, støvsugeren kører på fuldt drøn og nyt tapet er sat op på alle vægge. Alligevel har Michelin-restauranten Frederiksminde ikke kunnet nå at være helt klar til genåbningen onsdag den 21. april. De udskød derfor genåbningen til fredag i sidste uge, hvor køkkenchef Jonas Mikkelsen var stensikker på at kunne have både køkken og restaurant klar til en travl dag.

- Selvom vi har arbejdet hårdt på at få det hele klar til onsdag den 21. april, er der bare nogle ting, vi ikke har kunnet nå, siger han. De nye møbler til restauranten var blandt andet ikke klar endnu. De var nemlig bestilt til, at restauranten først skulle åbne 6. maj. Og så har Jonas Mikkelsen heller ikke kunnet hive alt personalet hjem med så kort frist.

- Vi har blandt andet en kok, der sidder i Frankrig. Han havde bestilt sin flybillet til den oprindelige genåbning i maj, så han når ikke at være hjemme til den 21. april, siger Jonas Mikkelsen, der havde en stort set fuldt booket restaurant til åbningen fredag.

Mere åbent Allerede inden restauranten er genåbnet, er der næsten fuldt booket de næste mange lørdage frem.

- Det virker som om, folk støtter op. Det er så fedt at folk kommer igen, siger Jonas Mikkelsen.

Grundet den store efterspørgsel på restaurantbesøg hos Frederiksminde er det besluttet, at restauranten også holder åbent søndage hen over sommeren, som er en dag, hvor personalet ellers plejer at have fri.

- Vi havde et brag af en sommer sidste år, så det håber vi at få igen. Det er som om, der er flere i sommerhus hernede, når man nu ikke kan rejse så meget. Så der er nok også flere, som bruger lidt ekstra penge på restaurantbesøg, fortæller Mikkelsen. Han håber derfor på, at restauranten ikke behøver at afvise helt så mange som sidste sommer, der forgæves forsøgte at reservere et bord. Det betyder dog for medarbejderne, at der ikke er lige så meget fritid at hente til sommer. Men det bliver intet problem, mener Mikkelsen.

- Medarbejderne har glædet sig lige så meget til at komme på arbejde igen som mig, her er rigtig god stemning i køkkenet, siger han. Alligevel forventer han, at det bliver hårdt for hele køkkenet at åbne op igen.

- Det kan godt være at man har lidt ondt i benene efter sine første 14 timers vagter. Det skal kroppen jo lige vænne sig til, siger han.

Ny menu På dagen for genåbning forventer Jonas Mikkelsen, at der bliver hektisk i køkkenet. Derfor har medarbejderne arbejdet hårdt på at få det hele klar.

- Vi har også en masse leverandører, som vi skulle have gang i igen. Køleskabene har jo stået helt tomme og været slukkede i måneder nu, så vi skal købe alt ind igen.

Jonas Mikkelsen har brugt tiden under nedlukningen til at kreere en ny menu. Og selvom kokkene få dage før genåbningen endnu ikke har forsøgt sig med alle retterne, er det ikke noget, han er nervøs for, at de ikke kan klare. For man glemmer ikke bare, hvordan man laver en god sovs, siger han. Menuen, som gæsterne nu kan bestille fra, kommer blandt andet til at bestå af nye danske asparges, rabarber og vilde urter.

- Og så er det sæson for pighvar og slethvar, som er nogle af mine yndlingsfisk, tilføjer han.

Michelin-besøg på vej En gang om året er der Michelin-uddeling. Dem, som vurderer restauranterne, kommer løbende over året og man ved typisk ikke hvornår. Men uddelingen er blevet udskudt grundet coronavirus og nedlukning.

- Jeg havde hørt rygter om, at det var i februar, de kom, og nu hører jeg rygter om, at det er i maj, siger Jonas Mikkelsen. Det er dog stadig uvist, hvornår Michelin Guide Nordic Countries 2021 afholdes. Michelin-guiden har besluttet at rykke lanceringsdatoen til en gang i foråret. Den endelige dato er ikke fastlagt, men uddelingen af de eftertragtede stjerner vil foregå ved et digital event. Med en renoveret restaurant og med en ny menu, føler Mikkelsen sig klar til Michelin-besøg. Han har nemlig ikke været i tvivl om, at køkkenet kunne nå at opfriske surdejen, lave sovsen fra bunden og ellers konstant sørge for et klinisk rent køkken inden de holdt åbent for første gang siden nedlukningen i fredags.

- Vi skal bare holde vores høje niveau, især nu hvor vi har fået en Michelin-stjerne, siger han.

Alligevel håber Mikkelsen ikke, at der dukker nogle op fra Michelin-holdet for at vurdere restauranten på genåbningsdagen.

- Det havde været en ekstra stressfaktor på en dag, der nok bliver godt travl. Det ville jeg ikke kunne overskue, siger han med et smil på læberne.