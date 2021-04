Se billedserie Der skulle det store udstyrsstykke til, for at beskære de tre træer i Kirkeskoven. Efter endt arbejde står kun stammen tilbage på dette egetræ ud mod Skovvej. Foto: Mille Holst

Fredede træer får med saven

Vordingborg - 28. april 2021

Selvom Kirkeskoven er fredet bliver de gamle træer beskåret. Det sker med henvisning til sikkerheden for de borgere, der færdes i området.

I sidste uge har Vordingborg Kommune været i gang med at beskære nogle af de gamle træer i Kirkeskoven.

- Det er af nød, vi fjerne noget, siger Stefan Skov, der er naturforvalter i kommunens afdeling Byg Land og Miljø.

Normalt ligger beskæring af træer i Trafik og ejendomme, men netop fordi Kirkeskoven er blevet fredet, har Stefan Skov og hans kolleger fået ansvaret for skoven.

- Den er netop fredet for at man ikke skulle fælde træer, siger Stefan og forklarer, at meningen med Kirkeskoven er, at den skal have lov at stå som en slags urskov, hvor nedfaldne grene får lov at ligge, hvor de falder, og hvor træerne skal have lov at vokse sig meget gamle. Eller endnu ældre, for skoven er allerede gammel.

- På kobberstik fra 1600-tallet, der var der også skov der, fortæller Stefan Skov, der således mener at der kontinuerligt i flere århundreder har været skov på netop denne plet.

Så gamle er de nuværende træer ikke, men flere af dem er dog nogle hundrede år, mener naturforvalteren, der glæder sig over, at der ikke er mange steder, hvor træer får lov til at blive stående så længe.

Men selvom Kirkeskoven i det store og hele skal have lov til at passe sig selv, så er der dog noget pasning i området. Blandt andet bliver stierne holdt frie for nedfaldne grene og væltede stammer. Men der er også et sikkerhedshensyn at tage både i forhold til færdslen på skovstierne og trafikken på Skovvej, og det er netop her grunden til sidste uges beskæringer skal findes.

I alt har kommunen beskåret tre træer i skoven.

- Det ene træ havde svamp oppe under kronen. Det gør at træet rådner op. Vi satte en wire fast på kronen og har så trukket i den og så er den brækket ned - ligesom den ville gøre i en storm. Her brugte vi ingen former for sav, fortæller Stefan Skov, der også har fjernet noget af toppen på et bøgetræ inde i skoven, fordi selve træstammen var rådden.

- Nu falder toppen ikke ned over stien, konstaterer Stefan Skov og forklarer, at det sidste træ, der er blevet beskåret, står helt ude ved Skovvej.

- Det er et egetræ. Det er helt hult i bunden. Hvis det vælter, vil det høvle ned i huset på den anden side af vejen. Derfor har fjernet kronen.

Tilbage står nu kun stammen, og Stefan Skov medgiver at det ser mærkeligt ud.

- Men det er et egetræ, og de reagerer på den måde, at de skyder nye grene ud fra stammen. Det ville et bøgetræ ikke gøre, det ville dø, siger han og fortæller at stammen med tiden vil blive "plyshåret".

- I stedet for en krone, der vil tynge træet, bliver det en opretstående ting med små grene, siger han og mener ikke, det vil være til fare hverken for trafikken eller husene i nærheden.

Derudover har kommunen ifølge Stefan Skov fjernet nogle døde bøgegrene, der hang ud over legepladsen ved Kirkeskovspavillonen.

- Det er det i denne omgang, siger Stefan Skov, men oplyser, at der fortsat er nogle bestemte træer i Kirkeskoven, som han holder øje med.

Foreløbig får skoven nu fred og kan få lov at springe ud og vokse videre.

- Men på et tidspunkt skal vi til det igen, slutter naturforvalteren.