Rasmus Evind og kompagni fra Præstø satser på "Sommerliv" for at redde lidt af de mistede indtægter ved aflysningen af Fransk Forår. Foto: Peer Rasmussen

Fransk Forår erstattes af seks festlige weekender

Vordingborg - 26. maj 2020 kl. 13:03 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fransk Forår skulle have været afviklet i weekenden i Præstø, men de franske temadage blev som bekendt aflyst på grund af risikoen for smittespredning af coronavirus.

Godt det samme kan man tænke, for det regnede og blæste i weekenden. Men man kommer ikke udenom, at de handlende i Præstø er gået glip af indtægter fra Fransk Forår. Derfor søsætter Præstø Handels- og Erhvervsforening i samarbejde med arbejdsgruppen bag Fransk Forår »Sommerliv«.

I seks weekender holder byens handlende åbent samtidig med, at der er musik, gadeteater og flotte blomsterudsmykninger.

- Vi prøver at hakke Fransk Forår over i seks bidder, og så må vi se, om vi ikke kan indhente noget af det tabte, siger formanden for Præstø Handels- og Erhvervsforening, Rasmus Evind, der er også er med til at arrangere Fransk Forår.

For Rasmus Evind er det altafgørende for restauranter, detailhandlen og overnatningsstederne i Præstø, at man denne sommer får hevet turister og andre besøgende til Præsø.

- Vi vil gerne vise, at det er muligt at skabe gode oplevelser og handel trods den aktuelle coronakrise, lyder det fra Rasmus Evind, der tilføjer, at man selvfølgelig vil tage de nødvendige forholdsregler i forhold til conronasmitten.

Kræfterne bag »Sommerliv« har som et plaster på Fransk Forår-såret fået 150.000 kroner fra kommunens udviklings- og markedsføringspulje til sommerprojektet.

Den første udgave af »Sommerliv« løber af stablen lørdag og søndag i den sidste weekend i juni og løber frem til og med den første weekend i august.