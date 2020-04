Fransk Forår aflyst på grund af corona-frygten

Projektgruppen bag Fransk Forår har ved et krisemøde onsdag morgen besluttet at droppe arrangementet, der skulle have været holdt i Kristi himmelfartsferien.

- Den store, årligt tilbagevendende begivenhed Fransk Forår i Præstø har stor betydning for uendeligt mange i landsdelen. Derfor har gruppen længe forsøgt at opretholde et optimistisk håb omkring mulighed for gennemførelse årets Fransk Forår i Kristi himmelfartweekenden, men i lyset af de lange udsigter til en eller anden form for normalitet i Danmark, har bestyrelsen taget beslutningen at det ikke er ansvarligt at gennemgøre Fransk Forår i år 2020, lyder meldingen.