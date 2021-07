Fra mandag skal tips indberettes via ny app

- Vi har valgt at overgå til en ny app-løsning, som giver flere muligheder for at ramme plet, når de forskellige tip indberettes og skal udføres. Vi håber, at rigtig mange vil give sig tid til at downloade den nye app. Vores borgere har været gode til at bruge den tidligere app-løsning. Det er en stor hjælp for os, fortæller fortæller Michael Larsen (R), formand for Udvalget for Plan og Teknik.